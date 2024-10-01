Δημοσκοπική ανάκαμψη για τον Νετανιάχου μετά τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ

Ανακάμπτει δημοσκοπικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τις ισραηλινές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ.

Η δημοτικότητα του Νετανιάχου, η οποία δέχθηκε μεγάλο πλήγμα μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, φαίνεται να ενισχύθηκε από τις στρατιωτικές επιτυχίες της χώρας του εναντίον της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με δημοσκόπηση.

Η έρευνα, που έγινε για το Channel 12, έδειξε ότι το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου θα κέρδιζε περισσότερες έδρες από οποιοδήποτε άλλο εάν διενεργούνταν γενικές εκλογές.

Επί του παρόντος ηγείται ενός εύθραυστου συνασπισμού υπερεθνικιστικών και υπερορθόδοξων κομμάτων.

Ο Νετανιάχου θεωρείται και καταλληλότερος πρωθυπουργός έναντι του αντιπάλου του, του κεντρώου ηγέτη της αντιπολίτευσης, Γιάιρ Λαπίντ: Συγκεντρώνει 38% έναντι 27% που προτιμά τον Λαπίντ.

Ο επονομαζόμενος και «Mr Security» δέχθηκε πλήγμα στη δημοτικότητά του μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, την πιο θανατηφόρα ημέρα στην ιστορία του Ισραήλ.

Από τότε, χιλιάδες έχουν βγει στους δρόμους του Ισραήλ διαμαρτυρόμενοι για την αποτυχία της κυβέρνησης να φέρει πίσω τους ομήρους.

Ωστόσο, η πρόσφατη επίθεση κατά της Χεζμπολάχ φαίνεται ότι ενίσχυσαν την εξουσία του Νετανιάχου, τουλάχιστον προσωρινά, σημειώνει το BBC.

Πηγή: skai.gr

