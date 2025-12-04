Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως είχε πριν από περίπου δέκα ημέρες τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω της κρίσης ανάμεσα στις δυο χώρες, κάνοντας λόγο για συνομιλία που έγινε με «σεβασμό» και ήταν «εγκάρδια».

«Συζήτησα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Μπορώ να πω ότι η συνομιλία έγινε σε τόνο που χαρακτηριζόταν από σεβασμό και μπορώ επίσης να πω ότι ήταν εγκάρδια», είπε ο κ. Μαδούρο στην δημόσια τηλεόραση. Έκανε ακόμη λόγο για διεργασίες σε εξέλιξη προκειμένου να διεξαχθεί διάλογος με «σεβασμό» ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δυο κρατών.

Σημειώνεται ότι δημοσίευμα των New York Times αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα (στις 28 Νοεμβρίου 2025), ότι ο πρόεδρος Τραμπ συνομίλησε με τον ομόλογό του της Βενεζουέλας και συζήτησαν για μια πιθανή συνάντηση μεταξύ τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ τελικά και ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε τη συνομιλία, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Κατά τη διάρκεια της -μόλις 15 λεπτών- συνομιλίας, ο Τραμπ απέρριψε μια σειρά αιτημάτων του ηγέτη της Βενεζουέλας, τον οποίο κατηγορεί ότι βρίσκεται πίσω από το «Καρτέλ των Ήλιων», οργάνωση την οποία οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική».

Κι ενώ το Σάββατο ο Τραμπ δήλωσε ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα πρόκειται να κλείσει στο σύνολό του, το βράδυ της Τρίτης, μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, παρόντος και του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγσεθ, ο πρόεδρος προανήγγειλε ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να πλήξουν χερσαίους στόχους στη Βενεζουέλα «πολύ σύντομα», μεταφέροντας τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών από τη θάλασσα στη στεριά και φέρνοντας την περιοχή ένα βήμα πιο κοντά σε ανοιχτή σύγκρουση.

Μάλιστα, ο ρεπουμπλικανός δήλωσε ότι οι επιθέσεις μπορεί να μην περιορίζονται μόνο στη Βενεζουέλα, αλλά και σε όποιον κατασκευάζει ναρκωτικά ή «τα πουλάει στη χώρα μας», προσθέτοντας ότι έχει ακούσει ότι υπάρχουν εργοστάσια παραγωγής κοκαΐνης στην Κολομβία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.