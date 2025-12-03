Έτοιμες για μία πλήρη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα φαίνεται ότι είναι οι ΗΠΑ καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη το βράδυ ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις σε χερσαίους στόχους θα «ξεκινήσουν πολύ σύντομα».

Απαντώντας σε δημοσιογράφους μετά από μια μακρά συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, παρόντος και του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγσεθ, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε: «Θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτές τις επιθέσεις στην ξηρά, ξέρετε, η ξηρά είναι πολύ πιο εύκολη, είναι πολύ πιο εύκολη και γνωρίζουμε τις διαδρομές που ακολουθούν (τα καρτέλ και οι λαθρέμποροι ναρκωτικών)».

«Γνωρίζουμε τα πάντα γι' αυτούς. Ξέρουμε πού ζουν. Ξέρουμε πού ζουν οι κακοί και θα ξεκινήσουμε τα χερσαία πλήγματα πολύ σύντομα» είπε ο Τραμπ.

Ο αμερικανικός στρατός έχει εξαπολύσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου σειρά πληγμάτων στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό εναντίον πλεούμενων που (κατά τον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο) μετέφεραν ναρκωτικά, βάζοντας στο στόχαστρο ειδικά τη Βενεζουέλα. Στα πλήγματα έχουν σκοτωθεί πάνω από 80 άνθρωποι.

Στο στόχαστρο και η Κολομβία

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε στο στόχαστρο και την Κολομβία, λέγοντας ότι κάθε χώρα που κάνει λαθρεμπόριο ναρκωτικών στις ΗΠΑ, θα θεωρείται θεμιτός στόχος.

Η Κολομβία κατατάσσεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως στην παραγωγή κοκαΐνης.

Μετά τις απειλές Τραμπ, ο κολομβιανός σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο κάλεσε τις ΗΠΑ να σέβονται «την εθνική κυριαρχία» της χώρας του.

«Μην απειλείτε την εθνική κυριαρχία μας, διότι θα ξυπνήσετε τον ιαγουάρο. Το να επιτίθεστε στην εθνική κυριαρχία μας ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου, μην πλήττετε δυο αιώνες διπλωματικών σχέσεων», προειδοποίησε μέσω X ο πρόεδρος Πέτρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον κολομβιανό ομόλογό του πως δεν κάνει αρκετά για να καταπολεμηθεί η διακίνηση ναρκωτικών - έφτασε στο σημείο να τον αποκαλέσει «βαρόνο των ναρκωτικών» - κι η κυβέρνησή του επέβαλε οικονομικές και ταξιδιωτικές κυρώσεις. Επίσης αφαίρεσε την Κολομβία από τον κατάλογο κρατών που θεωρεί συμμάχους στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, στερώντας της χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων.

Από την πλευρά του ο Γουστάβο Πέτρο κατηγορεί τον Αμερικανό ομόλογό του πως αναμιγνύεται στα πολιτικά πράγματα της χώρας του ώστε να επηρεάσει την κοινή γνώμη ώστε η αριστερά να εκδιωχθεί από την εξουσία στις εκλογές του 2026.

Ο στρατός περιμένει την εντολή Τραμπ

Με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει εδώ και μήνες στην Καραϊβική ισχυρή στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου και πιο προηγμένου αεροπλανοφόρου στον κόσμο (USS Gerald R. Ford).

🇺🇸🇻🇪 The USS Gerald R. Ford (CVN-78) has departed St. Thomas after a brief 24-hour stop. The carrier is now heading back into open waters, accompanied by the amphibious ship USS Fort Lauderdale (LPD-28). pic.twitter.com/ng9IUqsl5F — Defense News (@defensesignal) December 3, 2025

H στρατιωτική παρουσία της Αμερικής με πολεμικά πλοία, αεροπλανοφόρα και βομβαρδιστικά είναι σε ετοιμότητα, περιμένοντας την εντολή Τραμπ για χερσαία πλήγματα, με Ομάδες Ειδικών Επιχειρήσεων και μονάδες της CIA προετοιμασμένες για ταχεία επέμβαση.

Πηγή: skai.gr

