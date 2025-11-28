Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο την περασμένη εβδομάδα και συζήτησαν για μια πιθανή συνάντηση μεταξύ τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο πολλά άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια προς το παρόν για μια τέτοια συνάντηση, η οποία -εάν πραγματοποιηθεί- θα είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ του αυταρχικού ηγέτη της Βενεζουέλας και ενός προέδρου των ΗΠΑ.

Η αποκάλυψη της τηλεφωνικής κλήσης έρχεται καθώς ο Τραμπ συνεχίζει να χρησιμοποιεί πολεμοχαρή ρητορική εναντίον της Βενεζουέλας, ενώ παράλληλα εξετάζει το ενδεχόμενο διπλωματικής δράσης. Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι θα ήταν ανοιχτός σε συνομιλίες με τον Μαδούρο, αν και το δημοσίευμα των Times αναφέρει ότι μια συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τον Μαδούρο ως παράνομο ηγέτη, ο οποίος ηγείται μιας οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών γνωστής ως Cartel de los Soles, μια κατηγορία που το Καράκας αρνείται. Πολλοί ανεξάρτητοι αναλυτές λένε ότι ενώ η διαφθορά στον τομέα των ναρκωτικών στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας αποτελεί μείζον ζήτημα, υπάρχουν ελάχιστες αποδείξεις για μια οργανωμένη ομάδα αξιωματούχων που θα μπορούσε παραδοσιακά να ονομαστεί «καρτέλ».

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση των ΗΠΑ βομβαρδίζει φερόμενα «ναρκόπλοια» που προέρχονται από τη Βενεζουέλα και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, μια πρακτική που Δημοκρατικοί, ακαδημαϊκοί και ειδικοί στα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν χαρακτηρίσει ως παράνομες εκτελέσεις.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ επανέλαβε τις προηγούμενες απειλές του να ξεκινήσει βομβαρδισμούς χερσαίων στόχων.

«Οι χερσαίες οδοί είναι πιο εύκολες, αυτό θα ξεκινήσει πολύ σύντομα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν δηλώσει ότι ο Τραμπ δεν θεωρεί στρατιωτικές και διπλωματικές δράσεις εναντίον της Βενεζουέλας ως αμοιβαία αποκλειόμενες.

Μια σημαντική συγκέντρωση Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες και ο Τραμπ έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη χώρα της Νότιας Αμερικής. Την Κυριακή, το Reuters ανέφερε ότι οι ΗΠΑ επρόκειτο να εισέλθουν σε μια νέα φάση επιχειρήσεων που σχετίζονται με την προσπάθεια ανατροπής του Μαδούρο, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Νωρίτερα την Παρασκευή, η εφημερίδα Washington Post ανέφερε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ σκότωσε σκόπιμα επιζώντες μετά τον βομβαρδισμό ενός πλοίου που μετέφερε ναρκωτικά κοντά στο Τρινιντάντ σε μια «διπλή επίθεση», αφού ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκεθ, έδωσε εντολή να «σκοτωθούν όλοι».

Το Πεντάγωνο χαρακτήρισε το άρθρο παραπλανητικό, αλλά θα μπορούσε παρόλα αυτά να εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με τη νομιμότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.