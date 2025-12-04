Τραμπ: «Έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή - Δεν το συνειδητοποιούν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η δεύτερη φάση του σχεδίου του για τη Λωρίδα της Γάζας «θα υλοποιηθεί πολύ σύντομα».

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους πότε θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας μόνο ότι τα πράγματα «πηγαίνουν καλά».

«Είχαν πρόβλημα σήμερα με μια βόμβα που εξερράγη — τραυμάτισε μερικούς ανθρώπους αρκετά άσχημα, πιθανώς σκότωσε μερικούς ανθρώπους», είπε στον Λευκό Οίκο, αναφερόμενος στις ισραηλινές επιδρομές στη νότια Λωρίδα της Γάζας που σκότωσαν τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιους αργά την Τετάρτη, σε μια νέα παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς.

«Μου λένε ότι απλώς συνέβη. Αλλά προχωράει πολύ καλά. Έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Οι άνθρωποι δεν το συνειδητοποιούν», είπε.

Οι επιδρομές ήρθαν λίγο αφότου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε να «ανταποδώσει ανάλογα» στον τραυματισμό στρατιωτών σε συγκρούσεις με Παλαιστίνιους μαχητές στη Ράφα.

Η πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός περιλαμβάνει την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους. Το σχέδιο προβλέπει επίσης την ανοικοδόμηση της Γάζας και τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού διακυβέρνησης χωρίς τη Χαμάς.

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 70.000 ανθρώπους, κυρίως γυναίκες και παιδιά, και έχει τραυματίσει σχεδόν 171.000 άλλους σε επιθέσεις στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023.

