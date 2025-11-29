Τραμπ: Κλείνει «στο σύνολό του» ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα πρόκειται να κλείσει στο σύνολό του.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, πιλότους, εμπόρους ναρκωτικών και διακινητές ανθρώπων, παρακαλώ θεωρήστε ΤΟΝ ΕΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ.»

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται περίπου μία εβδομάδα αφότου η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες για τις πτήσεις πάνω από τη Βενεζουέλα. Η FAA είχε εκδώσει ανακοίνωση καλώντας τις εταιρείες να «επιδείξουν προσοχή» λόγω της «ενδεχομένως επικίνδυνης κατάστασης» στην περιοχή.

Η Βενεζουέλα ανακάλεσε τα δικαιώματα λειτουργίας έξι μεγάλων διεθνών αεροπορικών εταιρειών που είχαν αναστείλει τις πτήσεις τους προς τη χώρα, μετά την προειδοποίηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Πηγή: skai.gr

