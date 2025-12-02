ΟΙ ΗΠΑ σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, καθώς μία διορία που του είχε δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ να παραιτηθεί και να εγκαταλείψει τη χώρα του υπό «καθεστώς ασφαλούς διέλευσης», έληξε την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε το «κλείσιμο» του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκειται μία χερσαία επίθεση στο έδαφός της.

Η διορία στον Μαδούρο δόθηκε κατά τη διάρκεια σύντομης τηλεφωνικής συνομιλίας στις 21 Νοεμβρίου, μόλις 15 λεπτών, στην οποία ο Τραμπ απέρριψε μια σειρά αιτημάτων του ηγέτη της Βενεζουέλας, τον οποίο κατηγορεί ότι βρίσκεται πίσω από το «Καρτέλ των Ήλιων», οργάνωση την οποία οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τρομοκρατική.

Πηγές με γνώση της συνομιλίας αποκάλυψαν σήμερα στο Reuters ότι ο Μαδούρο είπε στον Τραμπ ότι ήταν πρόθυμος να εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός και τα μέλη της οικογένειάς του θα είχαν πλήρη νομική αμνηστία, συμπεριλαμβανομένης της άρσης όλων των κυρώσεων των ΗΠΑ και του τερματισμού μιας εμβληματικής υπόθεσης που αντιμετωπίζει ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Ο Μαδούρο ζήτησε επίσης την άρση των κυρώσεων για πάνω από 100 αξιωματούχους της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, πολλοί από τους οποίους κατηγορούνται από τις ΗΠΑ για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διακίνηση ναρκωτικών ή διαφθορά, σύμφωνα με τα τρία άτομα.

Ο πρόεδρος της Βενζουέλας ζήτησε από την Αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ να ηγηθεί μιας προσωρινής κυβέρνησης ενόψει νέων εκλογών, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Ο Τραμπ απέρριψε τα περισσότερα από τα αιτήματά του αλλά είπε στον Μαδούρο ότι είχε μια εβδομάδα για να εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα για τον προορισμό της επιλογής του, μαζί με τα μέλη της οικογένειάς του.

Ο Μαδούρο δεν «συμμορφώθηκε» στη διορία -τελεσίγραφο και ο Τραμπ έκανε την περιβόητη ανακοίνωση για το «κλείσιμο»του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε πως συνομίλησε την περασμένη εβδομάδα τηλεφωνικά με τον ομόλογό του, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ζήτησε μια ακόμη τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ, σύμφωνα με τις πηγές, αλλά δεν είναι σαφές εάν ο Μαδούρο μπορεί ακόμα να υποβάλει μια νέα πρόταση που να περιλαμβάνει ασφαλή διέλευση.

Πηγή με έδρα την Ουάσινγκτον δεν απέκλεισε την πιθανότητα νέα διαπραγματευτικής «εξόδου» του Μαδούρο, αλλά τόνισε ότι παραμένουν σημαντικές διαφωνίες και λεπτομέρειες που δεν έχουν ακόμη επιλυθεί.

Η Βενεζουέλα κατηγορείται από τον Αμερικανό πρόεδρο πως βρίσκεται πίσω από τη διακίνηση των ναρκωτικών που πλημμυρίζουν την αγορά των ΗΠΑ. Το Καράκας διαψεύδει τον ισχυρισμό και αντιτείνει πως στην πραγματικότητα στόχος της Ουάσιγκτον είναι η επιβολή αλλαγής καθεστώτος ώστε να βάλει στο χέρι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Μαδούρο στα 50 εκατομμύρια δολάρια και έχουν δώσει αμοιβές 25 εκατομμυρίων δολαρίων για άλλους κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εσωτερικών Ντιοσντάδο Καμπέλο, οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί στις ΗΠΑ για φερόμενη διακίνηση ναρκωτικών, μεταξύ άλλων εγκλημάτων.

Όλοι έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες.

