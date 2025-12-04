Το Ισραήλ παρέλαβε την Τετάρτη από τη Χαμάς, τη σορό ενός από τους δύο τελευταίους ομήρους που απεβίωσαν στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ επανέλαβε ότι θα επιτρέψει το άνοιγμα της «πύλης» της Γάζας προς την Αίγυπτο μόλις επιστραφούν όλοι οι όμηροι.

Η σορός μεταφέρθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό στον ισραηλινό στρατό και θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική ταυτοποίηση, ανέφερε ανακοίνωση του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η Χαμάς παρέδωσε επίσης τις σορούς την Τρίτη, οι οποίες αργότερα, όπως δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν ανήκαν σε κανέναν όμηρο.

Η παράδοση των σορών των τελευταίων ομήρων στη Γάζα θα ολοκλήρωνε μια βασική προϋπόθεση του αρχικού μέρους του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Γάζα, το οποίο προβλέπει επίσης το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Το Ισραήλ διατηρεί το πέρασμα κλειστό από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία τον Οκτώβριο, λέγοντας ότι η Χαμάς πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία για την επιστροφή όλων των ομήρων που βρίσκονται ακόμη στη Γάζα, ζωντανών και νεκρών.

«Το πέρασμα θα ανοίξει και προς τις δύο κατευθύνσεις όταν επιστραφούν όλοι οι όμηροι μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Σος Μπεντροσιάν.

Απομένουν δύο σοροί

Από την έναρξη της εύθραυστης εκεχειρίας, η Χαμάς έχει επιστρέψει και τους 20 ζωντανούς ομήρους και τις 26 σορούς σε αντάλλαγμα για περίπου 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους και καταδικασμένους, αλλά δύο ακόμη νεκροί αιχμάλωτοι - ένας Ισραηλινός αστυνομικός και ένας Ταϊλανδός αγρότης - εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα.

Η ένοπλη πτέρυγα του Ισλαμικού παλαιστινιακού κινήματος Τζιχάντ, που συνδέεται με τη Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Αλ Κουντς, ανακοίνωσε ότι βρήκε ένα πτώμα ομήρου μετά από έρευνα στη βόρεια Γάζα, μαζί με μια ομάδα του Ερυθρού Σταυρού.

Η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ δήλωσαν ότι παρέδωσαν τη σορό στον Ερυθρό Σταυρό αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Οι οργανώσεις δεν διευκρίνισαν ποιος από τους δύο εναπομείναντες ομήρους πίστευαν ότι ήταν.

Πρόκειται για τις σορούς του Ισραηλινού αστυνομικού Ραν Γκβίλι και του Ταϊλανδού υπήκοου Σουντθισάκ Ρινθάλακ, οι οποίοι απήχθησαν και οι δύο κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στη Γάζα.

Υπό την επίβλεψη αποστολής της ΕΕ

Η COGAT, ο ισραηλινός στρατιωτικός βραχίονας που επιβλέπει ανθρωπιστικά θέματα, δήλωσε ότι το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες για να επιτρέψει στους Παλαιστίνιους να περάσουν στην Αίγυπτο.

Η απόφαση να ανοίξει το πέρασμα για όσους επιδιώκουν να εγκαταλείψουν τη Γάζα ελήφθη σε «πλήρη συντονισμό» με εκείνους που μεσολάβησαν μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς (Αίγυπτος, Κατάρ και ΗΠΑ) κατά τη διάρκεια του πολέμου, δήλωσε ο Μπεντροσιάν.

Η COGAT δήλωσε ότι θα ανοίξει υπό την επίβλεψη μιας αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ένας μηχανισμός παρόμοιος με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια προηγούμενης εκεχειρίας στη Γάζα που συμφωνήθηκε τον Ιανουάριο του 2025.

Πριν από τον πόλεμο, το πέρασμα της Ράφα ήταν το μόνο άμεσο σημείο εξόδου για τους περισσότερους Παλαιστίνιους στη Γάζα για να φτάσουν στον έξω κόσμο και ήταν ένα βασικό σημείο εισόδου για την παροχή βοήθειας στην περιοχή. Έχει παραμείνει ως επί το πλείστον κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Τουλάχιστον 16.500 ασθενείς στη Γάζα χρειάζονται ιατρική περίθαλψη εκτός του θύλακα, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Μερικοί κάτοικοι της Γάζας κατάφεραν να φύγουν για ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό μέσω του Ισραήλ.

Η αιματοχυσία συνεχίζεται

Το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται στη Γάζα και να πραγματοποιεί κατεδαφίσεις εναντίον αυτού που αποκαλεί υποδομές της Χαμάς. Η Χαμάς και το Ισραήλ ανταλλάσσουν κατηγορίες για την παραβίαση της συμφωνίας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο Αλ-Κουβέιτι του Χαν Γιουνίς δήλωσαν ότι ανέσυραν τις σορούς πέντε Παλαιστινίων, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, μετά από ισραηλινή πυραυλική επίθεση το βράδυ της Τετάρτης σε καταυλισμό στη δυτική Χαν Γιουνίς.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η επιδρομή του στο Χαν Γιουνίς είχε ως στόχο έναν «τρομοκράτη της Χαμάς», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ανέφερε ότι η επίθεση ήρθε ως απάντηση σε μια επίθεση εναντίον των στρατευμάτων του στη Ράφα νωρίτερα την Τετάρτη που τραυμάτισε πέντε στρατιώτες.

Η Χαμάς δήλωσε ότι η ισραηλινή επίθεση αποτελούσε «αθέτηση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», προσθέτοντας ότι το Ισραήλ φέρει «πλήρη ευθύνη» για τις συνέπειες της κλιμάκωσης.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι στο νοσοκομείο Αλ-Αχλί στη Γάζα δήλωσαν νωρίτερα την Τετάρτη ότι δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στο προάστιο Ζεϊτούν της πόλης της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει την έκθεση.

Περισσότεροι από 350 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας. Παλαιστίνιοι μαχητές σκότωσαν τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Πηγή: skai.gr

