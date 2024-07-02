Μόλις 48 ώρες πριν από την κάλπη «ορόσημο», στη Βρετανία, ψηφοφόροι αναφέρουν ότι δεν έχουν λάβει τα ψηφοδέλτιά τους.

Η Royal Mail αρνείται τις κατηγορίες και κάνει λόγο για επιπλέον προσωπικό. Όσοι επιλέξαμε να ψηφίσουμε μέσω ταχυδρομείου σε αυτές τις βρετανικές εκλογές της 4ης Ιουλίου λάβαμε πακέτο ψηφοδελτίου περίπου στα μέσα Ιουνίου. Μάλιστα, ακόμα νωρίτερα από αυτό υπήρχε και ένα ενημερωτικό έντυπο, το οποίο ανέφερε ποια θα ήταν τα επόμενα βήματα. Κάτω δεξιά στο φυλλάδιο έγραφε: «Αν δεν έχετε λάβει μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουνίου την επιστολική σας ψήφο, τηλεφωνήστε στο (τηλέφωνο που αναγράφεται)».



Αυτό λοιπόν φαίνεται πως έκαναν χιλιάδες ψηφοφόροι κυρίως σε εκλογικές περιφέρειες της Νότιας Αγγλίας και της Σκωτίας, οι οποίοι δεν έλαβαν ποτέ τα δικά τους πακέτα ψηφοδελτίων. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph, τουλάχιστον 90 από τις 650 εκλογικές περιφέρειες του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν αναφέρει ότι υπάρχουν καθυστερήσεις παραλαβής και, αναπόφευκτα, παράδοσης ψηφοδελτίων μέσω ταχυδρομείου.



Τα Βρετανικά Βασιλικά Ταχυδρομεία (Royal Mail) επιμένουν σήμερα ότι «δεν υπάρχουν καθυστερήσεις των επιστολικών ψηφοδελτίων», προσθέτοντας ότι «όπου έχουν εκφραστεί ανησυχίες, έχουμε κάνει την απαραίτητη έρευνα και επιβεβαιώσαμε ότι τα πακέτα με τα ψηφοδέλτια παραδίδονται αμέσως μόλις φτάσουν στο δίκτυό μας».



Η Εκλογική Επιτροπή (Electoral Commission) από την άλλη, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν «πιέσεις» στη διαδικασία και ανέφερε ότι δεκάδες χιλιάδες επιστολικές ψήφοι παραδόθηκαν μόλις μέσα στο Σαββατοκύριακο.





Ο λόγος των καθυστερήσεων και οι αντιδράσεις





Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι καθυστερήσεις προκύπτουν λόγω του μικρού διαστήματος που έχουν τα δημοτικά συμβούλια ώστε να εξετάσουν τις αιτήσεις για επιστολική ψήφο -να αναφερθεί ότι οι ψηφοφόροι είχαν δικαίωμα μέχρι τις 19 Ιουνίου να υποβάλουν την αίτησή τους- το πρόβλημα της Royal Mail με τις παραδόσεις, αλλά ακόμα και προβλήματα με τους εκτυπωτές που τυπώνουν τα απαραίτητα έγγραφα.



Επιπρόσθετο πρόβλημα όμως αναδεικνύεται και ο αριθμός των ψηφοφόρων που επιλέγουν την ψήφο μέσω ταχυδρομείου. Υπολογίζεται πως περίπου 10 εκατομμύρια Βρετανοί έχουν επιλέξει φέτος να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέσω επιστολικής ψήφου, το οποίο μεταφράζεται στο 20% με 25% του εκλογικού σώματος της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι η ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου μπήκε σε εφαρμογή στη χώρα από το 2001, ενώ η αύξηση των ανθρώπων που την επιλέγουν δημιουργεί πίεση σε μια «ήδη πολύπλοκη», όπως αναφέρεται, διαδικασία.



Καθώς βρισκόμαστε μόλις 48 ώρες πριν από το άνοιγμα της κάλπης των βρετανικών εθνικών εκλογών και σαφώς κάθε ψήφος μετράει, η κριτική προς τη Royal Mail είναι δριμύτατη. Κάποιοι υποψήφιοι ήδη έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι το χάος της τελευταίας στιγμής μπορεί να τους κοστίσει ακόμα και τη νίκη.



Πάντως ο υπεύθυνος για τα Ταχυδρομεία υπουργός, Κέβιν Χόλινρεϊκ, αναφέρεται ότι εξετάζει το ζήτημα με τη μορφή «κατεπείγοντος», με τον υπουργό Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι, στου οποίου την εκλογική περιφέρεια έχουν επίσης αναφερθεί καθυστερήσεις, να παροτρύνει σήμερα τους ψηφοφόρους «να επιδιώξουν να ασκήσουν το δημοκρατικό τους δικαίωμα».





Υπάρχει λύση στο πρόβλημα;





Ήδη στη Σκωτία, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, άνοιξαν κάποια "κέντρα έκτακτης ανάγκης" για τις επιστολικές ψήφους, ενώ κάποια άλλα προσφέρθηκαν να στείλουν πακέτα αντικατάστασης.



Από την πλευρά της, η Royal Mail υποσχέθηκε επιπλέον προσωπικό για την ημέρα των εκλογών, ώστε οι επιστολικές ψήφοι να φτάσουν εγκαίρως στα σημεία καταμέτρησης, πριν κλείσουν οι κάλπες την Πέμπτη στις 22:00, ενώ εκπρόσωπος τύπου του πρωθυπουργού ανέφερε ότι συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς, ώστε «να επιλυθούν τα ζητήματα που έχουν προκύψει».



Τελευταία επιλογή για όσους έλαβαν ή θα λάβουν τελευταία στιγμή το πακέτο των ψηφοδελτίων είναι να μεταβούν στο πλησιέστερο εκλογικό τους κέντρο την ημέρα των εκλογών και να παραδώσουν εκεί τον φάκελο. Η Εκλογική Επιτροπή ανέφερε ότι οποιαδήποτε έρευνα για τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος των εθνικών εκλογών.

