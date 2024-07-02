Ανώτατος σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν λέει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία και οι πληρεξούσιοί της θα υποστηρίξουν τη Χεζμπολάχ με «όλα τα μέσα» εάν το Ισραήλ ξεκινήσει πόλεμο στον Λίβανο, αναφέρουν οι Financial Times.

Ενώ τονίζει ότι το Ιράν δεν ενδιαφέρεται για έναν πόλεμο, ο Καμάλ Χαραζί, σύμβουλος εξωτερικών υποθέσεων του Αλί Xαμενεΐ, προειδοποιεί ότι «υπάρχει η πιθανότητα επέκτασης του πολέμου σε ολόκληρη την περιοχή, στην οποία θα εμπλακούν όλες οι χώρες συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Σε αυτή την κατάσταση, δεν θα είχαμε άλλη επιλογή από το να στηρίξουμε τη Χεζμπολάχ με κάθε μέσο».

Σημειώνει ότι ένας τέτοιος πόλεμος δεν εξυπηρετεί ούτε τα συμφέροντα του Ιράν ούτε των ΗΠΑ.

Δεύτερος Ιρανός αξιωματούχος είπε επίσης στη βρετανική εφημερίδα ότι το Ιράν είναι απίθανο να επιτεθεί απευθείας στο Ισραήλ.

Την Παρασκευή, η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε ότι εάν το Ισραήλ ξεκινήσει μια «πλήρης κλίμακας στρατιωτική επίθεση» στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ, «θα ακολουθήσει ένας εξολοθρευτικός πόλεμος».

Πηγή: skai.gr

