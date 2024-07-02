Γερμανία: Ανησυχία των Γερμανών για το ενδεχόμενο νίκης του Ντόναλντ Τραμπ

Δύο στους τρεις Γερμανούς εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο να κερδίσει τις εκλογές στις ΗΠΑ ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αντίθετη άποψη εκφράζουν κυρίως οι ψηφοφόροι της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και της «Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW).

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των τηλεοπτικών δικτύων RTL και n-tv, το 66% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ανησυχεί για την πιθανότητα νίκης του Ντόναλντ Τραμπ στις επικείμενες προεδρικές εκλογές. Τον περασμένο Μάρτιο το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν στο 60%. Το 74% των ψηφοφόρων της AfD και το 59% των ψηφοφόρων της BSW δηλώνουν πάντως ότι το ενδεχόμενο δεν τους προκαλεί ανησυχία.

Την ίδια ώρα όμως το 77% των Γερμανών εκτιμά ότι ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είναι πολύ μεγάλος για μια δεύτερη θητεία και μόνο το 20% εκφράζει αντίθετη άποψη. Στη μέτρηση του Μαρτίου, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 68% και 20%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

