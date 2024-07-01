Τέσσερις δημοσκοπήσεις για τις βρετανικές εκλογές δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, με όλες να επιβεβαιώνουν το μεγάλο προβάδισμα σχεδόν 17 ποσοστιαίων μονάδων των Εργατικών έναντι των Συντηρητικών με τη δεξιά παράταξη ‘Reform UK’ να βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας Savanta, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου με δείγμα 2.092 ψηφοφόρους είναι:

Εργατικοί 38%

Συντηρητικοί 21%

Reform UK 14%

Φιλελεύθεροι Δημοκράτες 11%

Πράσινοι 6%

Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα (SNP) 2%

Κόμμα της Ουαλίας (Plaid Cymru) 1%

Λοιπά κόμματα 7%

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Opinium, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου σε δείγμα 2.053 ενήλικες είναι:

Εργατικοί 40%

Συντηρητικοί 20%

Reform UK 17%

Φιλελεύθεροι Δημοκράτες 13%

Πράσινοι 6%

Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα (SNP) 3%

Κόμμα της Ουαλίας (Plaid Cymru) 1%

Λοιπά κόμματα 1%

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της More in Common, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου σε δείγμα 3.361 ενήλικες είναι:

Εργατικοί 39%

Συντηρητικοί 24%

Reform UK 13%

Φιλελεύθεροι Δημοκράτες 13%

Πράσινοι 5%

Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα (SNP) 3%

Κόμμα της Ουαλίας (Plaid Cymru) 1%

Λοιπά κόμματα 2%

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Deltapoll, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από τις 27 έως τις 29 Ιουνίου σε δείγμα 1.645 είναι:

Εργατικοί 42%

Συντηρητικοί 21%

Reform UK 16%

Φιλελεύθεροι Δημοκράτες 11%

Πράσινοι 4%

Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα (SNP) 3%

Λοιπά κόμματα 2%.

Κόμμα της Ουαλίας (Plaid Cymru) 1%

Ο μέσος όρος όλων των δημοσκοπήσεων που ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων επτά ημερών έως την 1η Ιουλίου δίνει στους Εργατικούς ποσοστό 40%, με προβάδισμα 20 μονάδων από τους Τόρις που συγκεντρώνουν 20%, με το Reform UK να ακολουθεί με 16%, τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες με 12% και τους Πράσινους με 6% .

Οι μέσοι όροι έχουν υπολογιστεί από το πρακτορείο ειδήσεων PA και βασίζονται σε δημοσκοπήσεις που διεξήχθησαν από τις BMG, Deltapoll, Find Out Now, Focaldata, Ipsos, JL Partners, More In Common, Norstat, Opinium, People Polling, Redfield Wilton, Savanta, Survation, TechneUK, Verian, WeThink, Whitestone και YouGov.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

