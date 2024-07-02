Τουλάχιστον 200 υποψήφιοι έχουν αποσυρθεί μέχρι στιγμής από την ψηφοφορία του δεύτερου γύρου των βουλευτικών εκλογών, στη Γαλλία στο πλαίσιο της συσπείρωσης του ρεπουμπλικανικού μετώπου κατά της άκρας δεξιάς, σύμφωνα με απολογισμό του AFP (Γαλλικό Πρακτορείο).

Οι βουλευτές αποσύρονται ούτως ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες επικράτησης του ακροδεξιού κόμματος της Μαρίν Λεπέν στην εκλογική τους περιφέρεια. Οι περισσότεροι εξ'αυτών είχαν έρθει τρίτοι σε ψήφους στον πρώτο γύρο αλλά προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο επειδή συγκέντρωσαν πάνω από το 12,5% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στην εκλογική τους περιφέρεια. Οι πιθανότητες ωστόσο να έρθουν πρώτοι στον δεύτερο γύρο και να κερδίσουν την έδρα ήταν μάλλον περιορισμένες.

Υπενθυμίζεται πως από τον πρώτο γύρο εκλέχτηκαν στη γαλλική Εθνοσυνέλευση 76 βουλευτές, οι οποίοι συγκέντρωσαν πάνω από το 51% των ψήφων. Επίσης, από τις 577 μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες του συνόλου της γαλλικής επικρατείας, η ακροδεξιά ήλθε πρώτη στις 297, η αριστερά στις 159, η παράταξη Μακρόν στις 70 και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα στις 20 περιφέρειες. Στις υπόλοιπες 31 εκλογικές περιφέρειες έρχονται πρώτα άλλα κόμματα, τα περισσότερα εκ των οποίων τοποθετούνται στην αριστερά. Σημειώνεται ότι η αριστερά ήλθε τρίτη σε ψήφους σε 129 εκλογικές περιφέρειες και η παράταξη Μακρόν σε 90 εκλογικές περιφέρειες.

Πηγή: skai.gr

