Ιράν: Λαοθάλασσα για τις κηδείες των νεκρών στον πόλεμο με το Ισραήλ

Εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί γέμισαν τους δρόμους της Τεχεράνης το Σάββατο για να τιμήσουν τους ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές, τους πυρηνικούς επιστήμονες και τους πολίτες που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης του Ιράν με το Ισραήλ.

Πλήθος ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων συμμετείχαν στο μαζικό πένθος στην Τεχεράνη το Σάββατο για τους νεκρούς, αλλά ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ απουσίαζε.

Ο Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από την έναρξη της σύγκρουσης του Ιράν με το Ισραήλ, δεν εξέδωσε αμέσως δήλωση σχετικά με την κρατική κηδεία, η οποία τελέστηκε για 60 κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους, πυρηνικούς επιστήμονες γυναίκες και παιδιά που σκοτώθηκαν στη 12ήμερη σύγκρουση.

Ανώτεροι αξιωματούχοι που παρευρέθηκαν ήταν ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο Αλί Σαμχανί, σύμβουλος του Χαμενεΐ.

Ενόσω οι πενθούντες ντυμένοι στα μαύρα φώναζαν «θάνατος στο Ισραήλ και την Αμερική», ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αναγνώρισε ότι η απώλεια ζωών ήταν «σκληρή και επώδυνη», αλλά δεσμεύτηκε ότι το έθνος θα επιστρέψει σε «νέα δόξα και ισχύ». Ο Αραγτσί δήλωσε ότι «η υπερηφάνεια ενός έθνους είναι ύψιστης σημασίας», και πρόσθεσε πως «όσοι τάφηκαν το Σάββατο έδωσαν το αίμα τους, αλλά δεν παρέδωσαν την τιμή τους».

Η σύντομη και αιματηρή σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, η οποία, όπως δήλωσε το Ισραήλ, στόχευε στην αποτροπή της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από το Ιράν, είχε θύματα και από τις δύο πλευρές, και έληξε με κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Οι πενθούντες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν ντυμένοι στα μαύρα, φώναζαν αντι-ισραηλινά και αντι-αμερικανικά συνθήματα. Το πλήθος ορκίστηκε επίσης πίστη στον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φωνάζοντας: «Ω, ευγενή Ηγέτη, είμαστε έτοιμοι!». Πολλοί κυμάτιζαν σημαίες και πανό για να τιμήσουν όσους είχαν σκοτωθεί. Το ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης IRIB έπαιξε πατριωτική μουσική σε βίντεο από την κρατική τελετή, που έδειχνε πενθούντες να απλώνουν το χέρι τους για να αγγίξουν φέρετρα ντυμένα με τα κόκκινα, λευκά και πράσινα του Ιράν.

Μεταξύ των κορυφαίων στρατιωτικών αξιωματούχων που κηδεύτηκαν ήταν ο Χοσεΐν Σαλαμί, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς άνδρες στο Ιράν, ο Μοχάμεντ Μπαγκερί, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως αρχηγός του επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, καθώς και ο Αμίρ Αλί Χατζιζαντέχ, πρώην διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας του IRGC.

Ένας υψηλόβαθμος Ιρανός στρατιωτικός και πολιτικός αξιωματούχος που προηγουμένως θεωρούνταν νεκρός εμφανίστηκε στις κρατικές κηδείες του Σαββάτου, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσαν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αλί Σαμχανί, στενός βοηθός του Χαμενεΐ, αναφέρθηκε νεκρός από το Ισραήλ και από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετά τις πρωτοφανείς επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν στις 13 Ιουνίου. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αργότερα ανέφεραν ότι ο Σαμχανί ήταν ακόμα ζωντανός, δημοσιεύοντας ένα μήνυμα που απηύθυνε στον Χαμενεΐ, το οποίο έλεγε: «Είμαι ζωντανός και έτοιμος να θυσιαστώ».

