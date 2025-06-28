Πακιστάν: Τουλάχιστον 32 νεκροί από σφοδρές βροχοπτώσεις

Στο Πακιστάν, τουλάχιστον 32 άνθρωποι, οι μισοί εξ αυτών παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε ξαφνικές πλημμύρες ή σε καταρρεύσεις σπιτιών εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων από τότε που ξεκίνησε, την Τετάρτη, η εποχή των μουσώνων, έγινε σήμερα γνωστό από τις υπηρεσίες διαχείρισης καταστροφών.

Στην επαρχία Κιμπερ-Πανκτούνκβα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, στα σύνορα με το Αφγανιστάν, «ξαφνικές πλημμύρες και καταρρεύσεις στεγών είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 19 άνθρωποι, εκ των οποίων οκτώ παιδιά», ανέφερε η τοπική Αρχή διαχείρισης καταστροφών.

Η αρχή πρόσθεσε πως έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ «56 σπίτια υπέστησαν ζημιές, εκ των οποίων έξι καταστράφηκαν ολοσχερώς».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 13 από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, βρίσκονταν στην κοιλάδα Σουάτ, όπου, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, από τη στιγμιαία πλημμύρα ενός ποταμού παρασύρθηκαν οικογένειες που βρίσκονταν στις όχθες του.

Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της Παντζάμπ, της πιο πυκνοκατοικημένης επαρχίας της χώρας με πληθυσμό σχεδόν 130 εκατομμυρίων κατοίκων στο ανατολικό τμήμα, που γειτνιάζει με την Ινδία, μετρά, από την πλευρά της, 13 νεκρούς από την Τετάρτη.

Οκτώ από τα θύματα αυτά είναι παιδιά, που όλα σκοτώθηκαν κατά την κατάρρευση της στέγης ή ενός τοίχου του σπιτιού τους. Ενήλικες έχασαν επίσης τη ζωή τους σε ξαφνικές πλημμύρες στην Παντζάμπ, αναφέρει η έκθεση της επαρχιακής Αρχής.

Η πακιστανική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για τον κίνδυνο σφοδρών βροχοπτώσεων και επομένως το ενδεχόμενο αστραπιαίων πλημμυρών έως τουλάχιστον την Τρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

