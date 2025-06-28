Ιράν: Ανοίγει ξανά τον κεντρικό και δυτικό εναέριο χώρο για διεθνείς πτήσεις

Το Ιράν άνοιξε σήμερα όλον τον εναέριο χώρο του για τις ξένες αεροπορικές εταιρείες που περνούν από αυτόν, ωστόσο οι πτήσεις σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Τεχεράνης, δεν έχουν επαναληφθεί ακόμη, την πέμπτη ημέρα της εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Ο εναέριος χώρος του Ιράν έκλεισε πλήρως στις 13 Ιουνίου, όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση στη χώρα αυτήν.

Την Τετάρτη οι πτήσεις ξανάρχισαν σταδιακά, αλλά μόνο στο ανατολικό τμήμα του Ιράν. Στην Τεχεράνη, τα δύο αεροδρόμια της πόλης παραμένουν κλειστά.

«Ο εναέριος χώρος στο κεντρικό και το δυτικό Ιράν είναι επί του παρόντος ανοιχτός αλλά μόνο για διεθνείς υπερπτήσεις» ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Μεταφορών Ματζίντ Αχαβάν, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο Irna.

Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη πότε θα ξαναρχίσουν κανονικά οι πτήσεις σε όλη τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

