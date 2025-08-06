«Λύγισε» η Apple: Θα επενδύσει επιπλέον $100 δισ. στις ΗΠΑ μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς 25% στα iPhone

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα ανακοινώσει ότι η Apple θα δεσμευτεί να δαπανήσει περαιτέρω 100 δισ. δολάρια για την εγχώρια παραγωγή, στην τελευταία δέσμευση του τεχνολογικού κολοσσού να αυξήσει την παραγωγή των προϊόντων του στις ΗΠΑ, καθώς επιδιώκει να αποφύγει την επιβολή δασμών στα iPhone, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο, η ανακοίνωση την Τετάρτη στο Λευκό Οίκο θα περιλαμβάνει ένα νέο πρόγραμμα παραγωγής που αποσκοπεί να φέρει μεγαλύτερο μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας της Apple στις ΗΠΑ, με στόχο την εγχώρια παραγωγή επιπλέον κρίσιμων εξαρτημάτων, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που έδωσε λεπτομέρειες για την ανακοίνωση υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Η οικονομική ατζέντα «America First» (μτφ. Πρώτα η Αμερική) του Τραμπ έχει εξασφαλίσει επενδύσεις τρισ. δολαρίων που υποστηρίζουν τις αμερικανικές θέσεις εργασίας και ενισχύουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τέιλορ Ρότζερς. «Η σημερινή ανακοίνωση με την Apple αποτελεί μια ακόμη νίκη για τη μεταποιητική βιομηχανία μας, η οποία θα συμβάλει ταυτόχρονα στην επαναπατρισμό της παραγωγής κρίσιμων εξαρτημάτων για την προστασία της οικονομικής και εθνικής ασφάλειας της Αμερικής».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι θα επιβάλει στην Apple δασμούς τουλάχιστον 25% αν δεν μεταφέρει την παραγωγή των iPhone στις ΗΠΑ, μια μέρα μετά τη συνάντησή του με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ, στο Λευκό Οίκο. Ο Κουκ ηγήθηκε των προσπαθειών της Apple να κερδίσει μια εξαίρεση για τη σειρά προϊόντων iPhone, με τα τηλέφωνα να κατασκευάζονται επί του παρόντος κυρίως στην Κίνα και την Ινδία.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να επενδύσει 500 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ποσό που θα περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου παραγωγής διακομιστών (server) στο Χιούστον, μια ακαδημία προμηθευτών στο Μίσιγκαν και επιπλέον δαπάνες για τους υπάρχοντες προμηθευτές της στη χώρα. Η ανακοίνωση της Τετάρτης θα ανεβάσει τη συνολική δέσμευση της Apple στα 600 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο.

Η ανακοίνωση έρχεται την ώρα που ο Τραμπ ετοιμάζει σχέδια για την επιβολή δασμών σε όλα τα προϊόντα που περιέχουν ημιαγωγούς, ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Στο μεταξύ, οι δασμοί που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δεκάδες εμπορικούς εταίρους θα τεθούν σε ισχύ την Πέμπτη.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, η Apple κατάφερε να εξασφαλίσει εξαίρεση από τους δασμούς για τα προϊόντα της. Εάν ο Κουκ καταφέρει να το επαναλάβει, αυτό θα βοηθήσει την εταιρεία να αποφύγει το κόστος των δασμών, το οποίο, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών, θα έβλαπτε τα περιθώρια κέρδους και θα αύξανε το κόστος για τους καταναλωτές, ή ακόμη και να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι ξένων ανταγωνιστών όπως η Samsung Electronics.

Στο μεταξύ, και ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε νωρίτερα σύμφωνα με το Reuters ότι η Apple πιθανότατα θα ανακοινώσει μια επένδυση την Τετάρτη, καθώς συζήτησε τις οικονομικές δεσμεύσεις που ανέλαβαν εταιρείες και χώρες υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ. «Μετακομίζουν εδώ μαζικά. Πρόκειται για δεσμεύσεις ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή νέων εργοστασίων εδώ. Στην πραγματικότητα, είναι πιθανό να δείτε μια τέτοια δέσμευση από την Apple σήμερα», δήλωσε ο Χάσετ σε συνέντευξή του στο Fox Business Network, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

