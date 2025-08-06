Άνοιξαν οι αιτήσεις του φετινού διαγωνισμού FinQuest της Alpha Bank, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε δυναμικές νεοφυείς επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό να παρουσιάσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να εφαρμοστούν σε τραπεζικά use cases.

Για το 2025, ο διαγωνισμός αναζητά AI driven λύσεις που μπορούν να ενισχύσουν το ψηφιακό offering της Alpha Bank, να βελτιώσουν την εμπειρία των Πελατών και να φέρουν την καινοτομία στην καρδιά της τραπεζικής καθημερινότητας.

Μέσα από τον διαγωνισμό, η Alpha Bank συνδέεται με το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας και δίνει στις συμμετέχουσες startups τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να επιταχύνουν την εμπορική τους πορεία μέσω συνεργασιών, αυξημένης ορατότητας και πρόσβασης σε ισχυρά δίκτυα. Παρέχει πολύτιμο feedback από καταξιωμένους επαγγελματίες, βοηθώντας τις εταιρείες να βελτιώσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο, να δικτυωθούν στρατηγικά με μέντορες και επενδυτές, καθώς και να διεκδικήσουν χρηματικά έπαθλα και τη δυνατότητα μελλοντικής συνεργασίας με την Τράπεζα.

4 θεματικές με άξονα το ΑΙ

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους με αίτηση εδώ, επιλέγοντας μία από τέσσερις θεματικές ενότητες.

• H πρώτη κατηγορία είναι ο τομέας του οικογενειακού οικοσυστήματος (Family Ecosystem), που αφορά σε μια ολιστική προσέγγιση τραπεζικών οικογενειακών αναγκών, όπως οικονομικό προγραμματισμό με τη βοήθεια ΑΙ, χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό για όλη την οικογένεια και μια έξυπνη τραπεζική πλατφόρμα για οικογένειες με καινοτόμο διαδικασία εγγραφής.

• Η δεύτερη κατηγορία είναι ο ταξιδιωτικός τομέας (Τravel). Περιλαμβάνει ιδέες σχετικές με την οργάνωση ταξιδιού, όπως «έξυπνος» ταξιδιωτικός βοηθός, εργαλείο πρόβλεψης προϋπολογισμού, υπηρεσιές concierge κ.ά.

• Η τρίτη κατηγορία αφορά χρηματοοικονομικά εργαλεία για μια έξυπνη ζωή (Smart living financial tools), προσφέροντας λύσεις για καλύτερη διαχείριση οικονομικών, έλεγχο και μείωση εξόδων, ανάλυση καταναλωτικών συνηθειών, ανταμοιβές και οργάνωση οικονομικών υποχρεώσεων.

• Η τέταρτη και τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει εκπαίδευση των εργαζομένων (Employee Training), μέσα από προσομοιώσεις ρόλων και προσαρμοσμένες πλατφόρμες μάθησης.

Τα επόμενα βήματα

Τον Σεπτέμβριο του 2025, μια εξειδικευμένη επιτροπή θα αξιολογήσει τις συμμετοχές, με τις 6 καλύτερες ιδέες να περνούν στην επόμενη φάση, ένα δίμηνο πρόγραμμα επιτάχυνσης (Accelerator), που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2025 και θα περιλαμβάνει mentoring, workshops, networking και συνεχή υποστήριξη. Τέλος, οι φιναλίστ startups θα παρουσιάσουν τις τελικές τους προτάσεις σε μια ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στην καινοτομία, όπου η κριτική επιτροπή θα αναδείξει τις τρεις νικήτριες ομάδες.

Οι ομάδες που θα φτάσουν στην κορυφή, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ποικίλα πλεονεκτήματα και δώρα. Πέραν των χρηματικών επάθλων, θα έχουν δωρεάν πρόσβαση σε εργαλεία και πλατφόρμες που προσφέρουν οι υποστηρικτές του διαγωνισμού για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των startups. Επίσης, θα αποκτήσουν ευκαιρίες επιχειρηματικής συνεργασίας και εμπορικής ανάπτυξης, στρατηγική δικτύωση με επενδυτές και σημαντικούς εκπροσώπους του οικοσυστήματος, αλλά και ανατροφοδότηση για βελτιστοποίηση του επιχειρηματικού τους μοντέλου.

Σημειώνεται ότι ο φετινός διαγωνισμός διοργανώνεται με την υποστήριξη των AUEB, Big Pi Ventures, Endeavor, EPAM, Found.ation, ΙΒΜ, Metavallon, Microsoft, UniCredit.

Λίγα λόγια για τον FinQuest

Ο διαγωνισμός FinQuest θέτει στρατηγικές, θεματικές προκλήσεις και αναζητά δυναμικές νεοφυείς επιχειρήσεις με καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες που ήδη έχουν αναπτυχθεί με σκοπό την άμεση εφαρμογή των λύσεων τους στην τραπεζική καθημερινότητα. Υποστηρίζεται, παράλληλα, από ένα ευρύ δίκτυο στρατηγικών συνεργατών της Alpha Bank, όπως πανεπιστήμια, επενδυτικά κεφάλαια (VCs), εκπρόσωπους του startup οικοσυστήματος, συμβουλευτικές εταιρείες και κορυφαίες τεχνολογικές επιχειρήσεις.



