Η OpenAI δίνει το ChatGPT με 1 δολάριο τον χρόνο, σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Η OpenAI παρέχει πρόσβαση στο ChatGPT σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ έναντι 1 δολαρίου ετησίως, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για την ευρύτερη υιοθέτηση του chatbot τεχνητής νοημοσύνης της, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο, η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση της Γενικής Υπηρεσίας Διοίκησης (GSA) που ενέκρινε την OpenAI, μαζί με την Alphabet της Google και την Anthropic, ως προμηθευτές στην αγορά, επιτρέποντας στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να αγοράζουν λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλη κλίμακα. Η OpenAI προσφέρει τη συνδρομητική έκδοση του ChatGPT, η οποία περιλαμβάνει βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας και απορρήτου.

Η τιμή του 1 δολαρίου σε ετήσια βάση που προσφέρει η OpenAI είναι η χαμηλότερη μέχρι σήμερα και η πρώτη του είδους προσφορά για μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της GSA.

Οι όροι των συμβολαίων με το Gemini της Google και το Claude της Anthropic δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, σημειώνει το Bloomberg.

Εκτός από την περαιτέρω προώθηση του ChatGPT - το οποίο έχει πλέον σχεδόν 700 εκατ. χρήστες την εβδομάδα - τα στελέχη της OpenAI δήλωσαν ότι η έκπτωση για κυβερνητικούς φορείς θα συμβάλει στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης του Λευκού Οίκου για την ενσωμάτωση νέων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Η OpenAI ανέφερε επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιήσει δεδομένα από ομοσπονδιακούς υπαλλήλους για την εκπαίδευση ή τη βελτίωση των μοντέλων της ενώ οι κυβερνητικές υπηρεσίες δεν θα υποχρεώνονται να ανανεώσουν τις συμβάσεις τους.

Πηγή: The Washington Post

