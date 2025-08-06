Η McDonald's ανακοίνωσε την Τετάρτη την επιστροφή της στην αύξηση των πωλήσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο, καθώς ο κολοσσός του fast food αποτίναξε την επιδημία E. coli στα τέλη του περασμένου έτους και την οικονομική αβεβαιότητα που βάρυνε τους καταναλωτές στις αρχές του 2025.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι παγκόσμιες συγκρίσιμες πωλήσεις - ή οι πωλήσεις στα εστιατόρια που λειτουργούν για περισσότερο από ένα έτος - αυξήθηκαν κατά 3,8%, περισσότερο από την αναμενόμενη αύξηση 2,5% που είχε προβλεφθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg.

Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,5% στο δεύτερο οικονομικό τρίμηνο της εταιρείας, περισσότερο από το 2,3% που ανέμεναν οι αναλυτές και μια αξιοσημείωτη μεταστροφή από την πτώση 3,6% που σημειώθηκε κατά το πρώτο οικονομικό τρίμηνο της εταιρείας που αναφέρθηκε τον Μάιο. Οι ίδιες πωλήσεις στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 0,7% το ίδιο τρίμηνο πέρυσι.

Η μετοχή της McDonald's σημειώνει άνοδο 3,44% προσυνεδριακά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της McDonald's, Chris Kempczinski, χαρακτήρισε αυτό το τρίμηνο «απόδειξη της δύναμης του εξαιρετικού μάρκετινγκ και της καινοτομίας στο μενού», στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου καταγράφηκαν υψηλότερα από τα αναμενόμενα, στα 6,84 δισ. δολάρια, περισσότερα από τα 6,70 δισ. δολάρια που είχαν προβλεφθεί. Αυτό είναι επίσης υψηλότερο από τα 6,49 δισ. δολάρια πριν από ένα χρόνο, όταν ο Kempczinski δήλωσε στους επενδυτές ότι ήταν «σαφές ότι το χάσμα της ηγετικής μας θέσης στo value for money έχει πρόσφατα συρρικνωθεί».

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν στα 3,19 δολάρια, πέντε σεντς περισσότερα από ό,τι ανέμεναν οι αναλυτές και υψηλότερα από τα 2,97 δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με το Yahoo Finance.

Στο πιο πρόσφατο τρίμηνό της, η McDonald's προσπάθησε να τονίσει την ηγετική της θέση στο value for money, καθώς στηρίχθηκε σε προσφορές όπως το Meal Deal, και καινοτομίες όπως τα McCrispy Chicken Strips και το μάρκετινγκ με την προώθηση της ταινίας Minecraft Movie.

Πηγή: skai.gr

