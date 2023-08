Σκωτία: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη αναζήτηση για το τέρας του Λοχ Νες εδώ και 50 χρόνια (βίντεο) Κόσμος 11:07, 28.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

7

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στην εξερεύνηση συμμετέχουν περίπου 2.000 άτομα που χτενίζουν με βάρκες την λίμνη ενώ η επιχείρηση μεταδίδεται ζωντανά διαδικτυακά.