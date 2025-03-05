Λούτνικ: Ο Τραμπ θα ανακοινώσει αλλαγές στους δασμούς στον Καναδά και το Μεξικό

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει αλλαγές στους δασμούς που επέβαλε στον Καναδά και το Μεξικό νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με πιθανή ελάφρυνση για την αυτοκινητοβιομηχανία και άλλους τομείς, δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ.

«Αυτό που σκέφτεται είναι για ποιους τομείς της αγοράς μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο να δώσει ελάφρυνση», είπε ο Λάτνικ σε συνέντευξή του στο Bloomberg Television. Ενώ κάποιες κατηγορίες προϊόντων θα παραμείνουν με την αύξηση των δασμών στο 25%, κάποιες άλλες θα εξαιρεθούν. «Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι τα αυτοκίνητα, θα μπορούσε να είναι και άλλοι τομείς» που θα τύχουν ελάφρυνσης, πρόσθεσε.

Ο Λάτνικ τόνισε ότι τα τρέχοντα μέτρα δασμών σχετίζονται με την προσπάθεια περιορισμού της εισροής του ναρκωτικού φαιντανύλη, ενώ ένα ξεχωριστό και ευρύτερο σύνολο εμπορικών μέτρων θα έρθει τον επόμενο μήνα. Υπονόησε ότι η ευρύτερη αναθεώρηση, που αναμένεται στις 2 Απριλίου, θα μπορούσε να περιλαμβάνει προϊόντα που θα λάβουν ελάφρυνση την Πέμπτη.

«Θα υπάρχουν δασμοί — ας είμαστε σαφείς — αλλά αυτό που σκέφτεται είναι ποιοι τομείς της αγοράς μπορεί να λάβουν ελάφρυνση μέχρι να φτάσουμε, φυσικά, στις 2 Απριλίου», είπε ο Λάτνικ. «Νομίζω ότι η τελική απόφαση θα είναι κάπου στη μέση».

Η ανακοίνωση θα γίνει «αυτό το απόγευμα», δήλωσε. Η κυβέρνηση θα εξετάσει την παροχή ελάφρυνσης μειώνοντας τα επίπεδα των δασμών για συγκεκριμένα προϊόντα που συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της συμφωνίας USMCA, την οποία ο Τραμπ είχε διαπραγματευτεί στην πρώτη του θητεία με τον Καναδά και το Μεξικό, σύμφωνα με τον Υπουργό Εμπορίου.

Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με «όσα κατανοεί» ο ίδιος, οι τρεις μεγάλες αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, Ford Motor Co., General Motors Co. και η Chrysler, που ανήκει στη Stellantis NV συμμορφώνονται με τους κανόνες της USMCA.



