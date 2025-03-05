Ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα έναν νεαρό Βρετανό σε κάθειρξη 19 ετών καθώς κρίθηκε ένοχος ότι πολέμησε για την Ουκρανία στην περιφέρεια Κουρσκ στη δυτική Ρωσία.

Το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι ο 22χρονος Τζέιμς Σκοτ Ρις Άντερσον κατηγορήθηκε για τρομοκρατία και αδικήματα που σχετίζονται με μισθοφορικές υπηρεσίες και κρίθηκε ένοχος σε κεκλεισμένων των θυρών δίκη, κατά την οποία ένας Ουκρανός στρατιώτης από την ίδια μονάδα κατέθεσε ως μάρτυρας.

🇷🇺🇬🇧❗️The court sentenced British mercenary James Scott Rees Anderson, who fought on the side of the Ukrainian Armed Forces in the Kursk region, to 19 years in prison pic.twitter.com/Mojfg3A2k5 — Intel Slava (@Intel_Slava) March 5, 2025

Ο Άντερσον καταδικάστηκε να εκτίσει τα πέντε πρώτα χρόνια της ποινής του σε φυλακή και τα υπόλοιπα σε σωφρονιστική αποικία, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν βίντεο στο οποίο φαίνεται ο νεαρός Βρετανός να οδηγείται, φορώντας χειροπέδες, σε ειδικό κλουβί στο οποίο τοποθετούνται οι κατηγορούμενοι στις δίκες στη Ρωσία.

The court sentenced British mercenary James Scott Rees Anderson to 19 years in prison for fighting alongside the Ukrainian Armed Forces in the Kursk region. pic.twitter.com/1GPHvwicsN — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) March 5, 2025

Τα ουκρανικά στρατεύματα εισήλθαν στην περιφέρεια του Κουρσκ στις 6 Αυγούστου πέρυσι και συνεχίζουν να έχουν υπό τον έλεγχό τους κάποια εδάφη της περιοχή επτά μήνες αργότερα, παρά τις προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων για να τα εκδιώξουν.

Οι ανακριτές κατηγόρησαν τον Άντερσον ότι εισήλθε παρανόμως στο Κουρσκ τον Νοέμβριο ως μέλος ένοπλης οργάνωσης που διέπραξε «εγκληματικές ενέργειες σε βάρος αμάχων», οι οποίες δεν προσδιορίστηκαν.

Μετά τη σύλληψή του, ρωσικό κανάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τάσσεται υπέρ του πολέμου δημοσίευσε την καταγραφή μιας ανάκρισης στην οποία ο Άντερσον είχε δηλώσει πως είχε υπηρετήσει στον βρετανικό στρατό το 2019-2023 πριν αποφασίσει να ενταχθεί στη λεγεώνα των ξένων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, κάτι που χαρακτήρισε «ηλίθια ιδέα».

Πηγή: skai.gr

