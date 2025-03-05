Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει σήμερα συμβιβασμό όσον αφορά στους επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 25% που επέβαλε στον Καναδά και στο Μεξικό, μοιάζει έτοιμος να «κάνει ένα βήμα» προς τους δυο γείτονες των ΗΠΑ, είπε χθες Τρίτη ο υπουργός Εμπορίου της κυβέρνησής του, ο Χάουαρντ Λάτνικ, ώρες μετά την εφαρμογή τους.

Ερωτηθείς σχετικά από το Fox Business, ο κ. Λάτνικ είπε πως «συζητούσε στο τηλέφωνο με τους Καναδούς και τους Μεξικανούς όλη μέρα», προσθέτοντας πως «ο πρόεδρος (Τραμπ) ακούει (...) Νομίζω πως θα καταλήξει να βρει λύση μαζί τους».

