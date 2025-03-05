Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για τη διακοπή της συνεργασίας με την Ουκρανία στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών μαζί με τη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας, δήλωσε ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ σε συνέντευξή του στο Fox Business Network, διαψεύδοντας δηλώσεις Ουκρανού αξιωματούχου από νωρίτερα σήμερα που υποστήριζε ότι το Κίεβο εξακολουθούσε να λαμβάνει πληροφορίες από τις ΗΠΑ.

«Ο Τραμπ είχε μια πραγματική απορία σχετικά με το αν ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι δεσμευμένος στην ειρηνευτική διαδικασία και είπε ας κάνουμε μια παύση», δήλωσε ο Ράτκλιφ.

«Θέλω να το σκεφτούμε αυτό και είδατε την απάντηση που έδωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι», πρόσθεσε ο Ράτκλιφ, «Επομένως, νομίζω ότι στο στρατιωτικό μέτωπο και στο μέτωπο των μυστικών υπηρεσιών, η παύση που επέτρεψε να συμβεί αυτό, νομίζω ότι θα φύγει».

Ο Ράτκλιφ εξέφρασε την ελπίδα ότι η παύση θα αρθεί σύντομα και τόνισε τη δέσμευσή του να συνεργαστεί με την Ουκρανία για την επίτευξη ειρήνης, μετά από επιστολή του Ουκρανού προέδρου προς τον Τραμπ.

«Και νομίζω ότι θα συνεργαστούμε μαζί με την Ουκρανία, όπως πρέπει, για να αποκρούσουμε την επιθετικότητα που υπάρχει εκεί, να θέσουμε τον κόσμο σε καλύτερη θέση για να προχωρήσουν αυτές οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε ο διευθυντής της CIA.

Ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού στρατού δήλωσε σύμφωνα με το CNN ότι οι ΗΠΑ είχαν ήδη περιορίσει την ανταλλαγή ορισμένων πληροφοριών, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τόσο τις επιθετικές όσο και τις αμυντικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αεράμυνας, δεδομένου ότι η Ουκρανία εξαρτάται από τις αμερικανικές πληροφορίες για την επιτήρηση.

Κατά την προετοιμασία της ορκωμοσίας του Τραμπ, ο Ράτκλιφ και η μεταβατική ομάδα του Τραμπ ενημερώθηκαν για την αξία της ανταλλαγής πληροφοριών με την Ουκρανία από Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι τόνισαν ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα των επιτευγμάτων στο πεδίο της μάχης, σύμφωνα με πηγή του CNN που έχει γνώση των συζητήσεων.

Το CNN μετέδωσε την Τρίτη ότι τόσο Ουκρανοί όσο και Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι αξιολογούν τις επιπτώσεις της παύσης της στρατιωτικής βοήθειας.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή Τραμπ οι ΗΠΑ διέκοψαν χθες και τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, μετά την ένταση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμρι Ζελένσκι την περασμένη Παρασκευή στο Οβάλ Γραφείο.

Η απόφαση αυτή αποτελεί περαιτέρω κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ του Κιέβου και της κυβέρνησης Τραμπ. Η Daily Mail ανέφερε επίσης ότι η Ουάσινγκτον απαγόρευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο να μοιράζεται τις πληροφορίες του.

Νωρίτερα σήμερα, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Μάικ Γουόλτς, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αποκαταστήσει τη βοήθεια προς την Ουκρανία, εάν οργανωθούν ειρηνευτικές συνομιλίες και ληφθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

«Νομίζω ότι αν μπορέσουμε να κανονίσουμε και να προχωρήσουμε προς αυτές τις διαπραγματεύσεις και, στην πραγματικότητα, να θέσουμε κάποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο τραπέζι, τότε ο πρόεδρος θα εξετάσει προσεκτικά την άρση αυτής της παύσης», δήλωσε ο Γουόλτς σε συνέντευξή του στο Fox News.

