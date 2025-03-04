Αντίμετρα στους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε ο Καναδάς με τον πρωθυπουργό, Τζάστιν Τριντό να προειδοποιεί ότι η χώρα του δεν θα υποχωρήσει από τη μάχη.

Μάλιστα, ο Καναδός πρωθυπυργός δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι στόχος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι να καταστρέψει την οικονομία του Καναδά για να μπορέσει να προσαρτήσει τη χώρα.

Ο Τραμπ έθεσε σε ισχύ τους δασμούς την Τρίτη, λέγοντας ότι ο Καναδάς και το Μεξικό δεν έχουν κάνει αρκετά για να καταπολεμήσουν τη διακίνηση ναρκωτικών. Αλλά στην περίπτωση του Καναδά, αυτό είναι απλώς ένα πρόσχημα για δασμούς που ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχεδίαζε να επιβάλει ούτως ή άλλως, είπε ο Τριντό.

«Η δικαιολογία που δίνει για αυτούς τους δασμούς σήμερα σχετικά με τη φαιντανύλη είναι εντελώς ψεύτικη, εντελώς αδικαιολόγητη, εντελώς ψευδής», είπε ο Τριντό. «Αυτό που θέλει είναι να πετύχει μια πλήρη κατάρρευση της καναδικής οικονομίας γιατί αυτό θα διευκολύνει την προσάρτησή μας».

O Τζάστιν Τριντό, ανακοίνωσε την επιβολή δασμών 25% σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 30 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (C$).

Παράλληλα, ο Τριντό ανακοίνωσε ότι ο Καναδάς σχεδιάζει να διευρύνει περαιτέρω τους δασμούς, επιβάλλοντας 25% σε επιπλέον εισαγωγές από τις ΗΠΑ αξίας 125 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων μέσα στις επόμενες 21 ημέρες.

Ο Καναδός πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι, εάν η κατάσταση συνεχιστεί, η χώρα του θα εξετάσει και άλλα μη δασμολογικά μέτρα, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Επίσης, η καναδική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (WTO) και στη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά (USMCA).

«Δεν υπάρχει απολύτως καμία δικαιολογία ή ανάγκη για αυτούς τους δασμούς σήμερα», τόνισε ο Τριντό, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι θέτει σε κίνδυνο τις αμερικανικές θέσεις εργασίας.

Μεταξύ άλλων, ο Καναδός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ «εξαιρετικά ανόητη».

«Αυτό πρόκειται να είναι δύσκολο», προειδοποίησε ο Τριντό τους πολίτες, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα προσφέρει πρόσθετη στήριξη στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.

Ο Τριντό δήλωσε επίσης ότι θα επιδιώξει νέους τρόπους για συνεργασία με το Μεξικό για την αντιμετώπιση των αμερικανικών δασμών.

Ο Τριντό ανέφερε ότι αναμένει να συνομιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες.



Πηγή: skai.gr

