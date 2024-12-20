Λουίτζι Ματζιόνε: Εφτασε στη Νέα Υόρκη με τη συνοδεία κομάντος και Δημάρχου - Βίντεο

Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Διευθύνοντος Συμβούλου της UnitedHealthcare στο Μανχάταν, Λουίτζι Ματζιόνε, εκδόθηκε από την Πενσυλβάνια στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να δικαστεί εκεί, αφού παραιτήθηκε από την προκαταρκτική ακρόαση για τις κατηγορίες.

Ο 26χρονος Ματζιόνε – ο οποίος για πολλούς είναι «λαϊκός ήρωας», λόγω της δυσαρέσκειας των Αμερικανών για το σύστημα υγείας – έφτασε στη Νέα Υόρκη με ελικόπτερο, ενώ το περίμεναν για να τον συνοδεύσουν στις φυλακές ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, κομάντος ακόμα και ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Ανταμς.

Ο Μαντζιόνε – φορώντας πορτοκαλί φόρμα φυλακή και χειροπέδες - κατέβηκε από το ελικόπτερο αγέρωχος και σιωπηλός, ενώ το βίντεο έγινε viral.

«Τον συνοδεύουν λές και είναι ο Σούπερμαν» έγραψε ένας χρήστης στο Χ.

Luigi Mangione was brought back to New York City to answer to the charges in the murder of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson.

He's being escorted like a superman 🦸‍♂️ 😎 pic.twitter.com/qqsW8ViH5V — Mr Commonsense (@fopminui) December 20, 2024

«Αυτό παραπάει... Ακόμη και ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς είναι εκεί μαζί του» έγραψε ένας άλλος χρήστης, ενώ πολλοί έκαναν λόγο για «σόου» και επίδειξη.

This is too much

Luigi Mangione was just perp walked from an NYPD helicopter into Manhattan



That’s a hell if a police presence 😳



Even Mayor Eric Adams is there with him toooo pic.twitter.com/jnmA4eMdt0 — Kaminey Hub (@kamineyhub) December 19, 2024

Πηγή: skai.gr

