Πάνοπλοι αστυνομικοί, κομάντος και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης συνοδεύουν τον Λουίτζι Ματζιόνε στο δικαστήριο – Viral βίντεο 

«Τον συνοδεύουν λές και είναι ο Σούπερμαν» έγραψε ένας χρήστης στο Χ

Λουίτζι Ματζιόνε: Εφτασε στη Νέα Υόρκη με τη συνοδεία κομάντος και Δημάρχου - Βίντεο

Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Διευθύνοντος Συμβούλου της UnitedHealthcare στο Μανχάταν, Λουίτζι Ματζιόνε, εκδόθηκε από την Πενσυλβάνια στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να δικαστεί εκεί, αφού παραιτήθηκε από την προκαταρκτική ακρόαση για τις κατηγορίες. 

Ο 26χρονος Ματζιόνε – ο οποίος για πολλούς είναι «λαϊκός ήρωας», λόγω της δυσαρέσκειας των Αμερικανών για το σύστημα υγείας – έφτασε στη Νέα Υόρκη με ελικόπτερο, ενώ το περίμεναν για να τον συνοδεύσουν στις φυλακές ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, κομάντος ακόμα και ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Ανταμς.

μαντζιονε

Ο Μαντζιόνε – φορώντας πορτοκαλί φόρμα φυλακή και χειροπέδες -  κατέβηκε από το ελικόπτερο αγέρωχος και σιωπηλός, ενώ το βίντεο έγινε viral. 

«Τον συνοδεύουν λές και είναι ο Σούπερμαν» έγραψε ένας χρήστης στο Χ.

«Αυτό παραπάει... Ακόμη και ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς είναι εκεί μαζί του» έγραψε ένας άλλος χρήστης, ενώ πολλοί έκαναν λόγο για «σόου» και επίδειξη. 

