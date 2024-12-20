Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρέτεινε την παραμονή του στη Μαγιότ, το γαλλικό αρχιπέλαγος στον Ινδικό Ωκεανό που καταστράφηκε από τον κυκλώνα Σίντο, αφού ήρθε χθες, Πέμπτη, αντιμέτωπος με την αγανάκτηση και την οργή των κατοίκων του νησιού.

Το πιο φτωχό διαμέρισμα της Γαλλίας επλήγη σφοδρά στις 14 Δεκεμβρίου από τον πιο ισχυρό κυκλώνα που έχει καταγραφεί στην περιοχή εδώ και 90 χρόνια, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 73 ανθρώπων στη Μοζαμβίκη.

«Αποφάσισα να κοιμηθώ εδώ απόψε», εξήγησε αργά χθες, Πέμπτη, ο Μακρόν προσθέτοντας ότι δεδομένης της κατάστασης που επικρατεί στη Μαγιότ δεν ήθελε να δώσει την εντύπωση στους κατοίκους ότι «ήρθαμε, είδαμε και φύγαμε».

Επί πολλές ώρες ο Γάλλος πρόεδρος ήρθε αντιμέτωπος με την ανυπομονησία, την οργή και την απελπισία των κατοίκων της Μαγιότ, πολλοί από τους οποίους έχουν χάσει τα πάντα.

«Μακρόν παραιτήσου!», «λες μ…κιες», «νερό, νερό, νερό», του φώναζαν χθες το βράδυ νεαροί και μητέρες. Ο Μακρόν απάντησε: «δεν φταίω εγώ για τον κυκλώνα! Δεν είμαι υπεύθυνος» για τον κυκλώνα.

Σήμερα, Παρασκευή, αναμένεται να απομακρυνθεί από την πρωτεύουσα Μαμουτζού για να επισκεφθεί πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπου καθυστερούν περισσότερο να φτάσουν σωστικά συνεργεία, πόσιμο νερό, τρόφιμα και ηλεκτρικό.

Μεταξύ των λόγων που αναφέρονται για να εξηγηθεί η καθυστέρηση στην ανακοίνωση του απολογισμού των θυμάτων είναι η μεγάλη απόσταση της Μαγιότ από την ηπειρωτική Γαλλία και το γεγονός ότι πολλές περιοχές του νησιού είναι δυσπρόσιτες.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 2.500 έχουν τραυματιστεί. «Είναι προφανές ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα θύματα», παραδέχθηκε ο Μακρόν, υπενθυμίζοντας ότι έχει σταλεί αποστολή για να επιβεβαιώσει τον αριθμό των νεκρών.

Εξάλλου σήμερα το πρωί ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να επισκεφθεί παραγκούπολη, όπου πολλά αυτοσχέδια καταλύματα έχουν παρασυρθεί από τον κυκλώνα.

Περίπου το ένα τρίτο των κατοίκων της Μαγιότ, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι κυρίως παράτυποι μετανάστες από τα γειτονικά νησιά Κομόρες, ζουν σε αυτοσχέδια καταλύματα.

«Η κατάργηση» των παραγκουπόλεων και «η εξάλειψη» αυτών των «μη αξιοπρεπών» και «επικίνδυνων» καταλυμάτων είναι ένας από τους στόχους του «ειδικού νόμου» τον οποίο δεσμεύθηκε να υιοθετήσει ο Μακρόν προκειμένου «να ανοικοδομηθεί» η Μαγιότ.

Αν και ο Γάλλος πρόεδρος δεν όρισε χρονοδιάγραμμα για αυτή την ανοικοδόμηση, ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, από το Παρίσι, εμφανίστηκε φιλόδοξος.

«Πρέπει να ορίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα πολύ μικρότερο των πέντε ετών», «ίσως τα δύο χρόνια», επεσήμανε χθες. «Ελπίζω να τα καταφέρουμε, είναι ένα υπεράνθρωπο σχέδιο, τεράστιο».

Μεσοπρόθεσμα ο Μακρόν δήλωσε ότι θέλει επίσης να «ενισχύσει τη μάχη κατά της παράτυπης μετανάστευσης», αυξάνοντας, σχεδόν διπλασιάζοντας, τον αριθμό των απωθήσεων μεταναστών στα σύνορα, οι οποίες το 2023 έφτασαν τις 22.000.

Προς το παρόν ο Γάλλος πρόεδρος υποσχέθηκε ότι το 50% της υδροδότησης και της ηλεκτροδότησης στη Μαγιότ «θα αποκατασταθεί ως την Παρασκευή», αν και για τις πιο «απομακρυσμένες» περιοχές θα χρειαστούν ίσως και «πολλές εβδομάδες». «Η διανομή νερού σε φιάλες και τροφίμων θα φτάσει σε όλες τις κοινότητες ως την Κυριακή», τόνισε.

Ο Μακρόν έχει ορίσει τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου ημέρα «εθνικού πένθους» σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Μαγιότ, με τις σημαίες στη Γαλλία να κυματίζουν μεσίστιες και την τήρηση ενός λεπτού σιγής το μεσημέρι.

