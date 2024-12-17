Αντιμέτωπος με έντεκα κατηγορίες βρίσκεται ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται ότι σκότωσε το στέλεχος της UnitedHealth Group , Μπράιαν Τόμσον στο Μανχάταν.

Ειδικότερα, στον Μαντζιόνε απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δολοφονία πρώτου βαθμού, αλλά και για φόνο στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο Μαντζιόνε δολοφόνησε τον Τόμσον με σκοπό να «επηρεάσει την πολιτική μιας κυβερνητικής μονάδας με εκφοβισμό ή εξαναγκασμό».

«Αυτό το είδος προμελετημένης, στοχευμένης βίας με όπλα δεν μπορεί και δεν θα γίνει ανεκτή», δήλωσε ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ, σε δήλωση που ανακοινώνει το κατηγορητήριο.

Η δικηγόρος υπεράσπισης του Μαντζιόνε στη Νέα Υόρκη, Karen Friedman Agnifilo, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Μαντζιόνε, που είχε σπουδάσει στο Ivy League, κατηγορήθηκε για φόνο στις 9 Δεκεμβρίου για τη δολοφονία του Τόμσον έξω από ένα ξενοδοχείο του Μανχάταν πριν από ένα συνέδριο της εταιρείας, μετά από ανθρωποκυνηγητό πέντε ημερών.

Ο Μαντζιόνε υπέφερε από χρόνιο πόνο στην πλάτη που επηρέασε την καθημερινή του ζωή, σύμφωνα με φίλους και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και δεν είναι σαφές εάν η προσωπική του υγεία έπαιξε ρόλο στη διλοφονία.

Ο Μαντζιόνε κρατείται επί του παρόντος με την κατηγορία της οπλοκατοχής στην Πενσυλβάνια, όπου συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα. Ο εισαγγελέας Μπραγκ ζητά την έκδοσή του στη Νέα Υόρκη.



Πηγή: skai.gr

