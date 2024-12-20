Και τον επόμενο χρόνο θα συνεχίσει ο βασιλιάς Κάρολος την θεραπεία του κατά του καρκίνου, σύμφωνα με το Sky News.

Πηγές του παλατιού ανέφεραν στο Sky News ότι «η θεραπεία του κινείται προς θετική κατεύθυνση και ως διαχειριζόμενη κατάσταση ο κύκλος θεραπείας θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος».

Η πηγή πρόσθεσε ότι υπάρχει μια αίσθηση αισιοδοξίας, η οποία μπορεί να φανεί στην επιθυμία του Βασιλιά να κρατήσει ένα πολυάσχολο πρόγραμμα δημοσίων δεσμεύσεων, ακόμη και κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν τον περασμένο Φεβρουάριο ότι ο βασιλιάς Κάρολος είχε διαγνωστεί με καρκίνο και ξεκινούσε μια θεραπεία. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα δεν είναι γνωστό με τι τύπο καρκίνου έχει διαγνωστεί.

Η Dame Laura Lee, διευθύνουσα σύμβουλος της φιλανθρωπικής οργάνωσης Maggie's - της οποίας η Καμίλα είναι προστάτιδα - είπε: «Είναι πολύ συνηθισμένο η θεραπεία να συνεχίζεται για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως και η θεραπεία που έλαβε η Πριγκίπισσα της Ουαλίας».

Πηγή: skai.gr

