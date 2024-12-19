Ο Λουίτζι Μαντζιόνε συμφώνησε να εκδοθεί στη Νέα Υόρκη

Ο ύποπτος για τη δολοφονία του Διευθύνοντος Συμβούλου της UnitedHealthcare θα επιστρέψει στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για φόνο, αφού συμφώνησε να εκδοθεί την Πέμπτη κατά τη διάρκεια μιας δικαστικής παράστασης στην Πενσυλβάνια, όπου συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα μετά από πέντε ημέρες φυγής.

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε παραιτήθηκε από την προκαταρκτική ακρόαση για τις κατηγορίες, με αντάλλαγμα ο εισαγγελέας να του δώσει μια έκθεση έρευνας 20 σελίδων από το αστυνομικό τμήμα της Αλτούνα, ενώ συμφώνησε να εκδοθεί στη στη Νέα Υόρκη.

Ο δικαστής της κομητείας Μπλερ Ντέιβιντ Κονσίλιο διέταξε να παραδοθεί ο Μαντζιόνε στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης. Τουλάχιστον δώδεκα ένστολοι αξιωματικοί του NYPD ήταν στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Ο 26χρονος απόφοιτος του Ivy League, κατηγορείται ότι έβαλε ενέδρα και πυροβόλησε τον Brian Thompson στις 4 Δεκεμβρίου έξω από ένα ξενοδοχείο στο Μανχάταν, όπου ο επικεφαλής της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών βρέθηκε για μια διάσκεψη επενδυτών.

Οι αρχές είπαν ότι ο Μαντζιόνε έφερε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για να σκοτώσει τον Thompson, ένα διαβατήριο, πλαστές ταυτότητες και περίπου 10.000 δολάρια όταν συνελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου, ενώ έτρωγε πρωινό σε ένα McDonald's στην Αλτούνα της Πενσυλβάνια.

Πηγή: theguardian.com

