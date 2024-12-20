Ίλον Μασκ: Παρενέβη και στα εσωτερικά της Γερμανίας, τάχθηκε υπέρ της Εναλλακτικής για τη Γερμανία

(Και) στα εσωτερικά της Γερμανίας παρενέβη την Παρασκευή ο μεγιστάνας Ίλον Μασκ, και μέλος της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς τάχθηκε υπέρ της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD).

O Mασκ αναδημοσίευσε και σχολίασε ανάρτηση της 24χρονης Γερμανίδας ακροδεξιάς πολιτικής ακτιβίστριας, Ναόμι Σάιμπτ, περισσότερο γνωστής ως αρνήτριας της κλιματικής αλλαγής που έχει εναντιωθεί στην ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ.

"Ο φερόμενος ως επόμενος καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς (CDU) τρομοκρατείται από την ιδέα ότι η Γερμανία πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα του Ίλον Μασκ και του (προέδρου της Αργεντινής) Χαβιέρ Μιλέι. Απορρίπτει σθεναρά μια προσέγγιση υπέρ της ελευθερίας και αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση με το AfD" δηλώνει μεταξύ άλλων η 24χρονη influencer στο βίντεο που ανήρτησε στο X.

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2024

"Μόνο το AfD μπορεί να σώσει τη Γερμανία" σχολίασε απερίφραστα ο εκκεντρικός μαικήνας.

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη ο Όλαφ Σολτς είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

