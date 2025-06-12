Βγαίνουν στους δρόμους του Λος Άντζελες οι πεζοναύτες - Θα μπορούν να συλλαμβάνουν πολίτες

Οι πεζοναύτες θα ενωθούν με τα στρατεύματα της εθνοφρουράς στους δρόμους του Λος Άντζελες εντός δύο ημερών, δήλωσαν αξιωματούχοι την Τετάρτη, και θα έχουν την εξουσιοδότηση να συλλάβουν οποιονδήποτε εμποδίζει τις επιδρομές αξιωματικών των υπηρεσιών μετανάστευσης και διαδηλωτές που έρχονται αντιμέτωποι με ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτών παρά τις αντιρρήσεις του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, πυροδοτώντας ογκώδεις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που έχουν εξαπλωθεί από το Λος Άντζελες σε άλλες μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Νέας Υόρκης, της Ατλάντα και του Σικάγο.

Το Λος Άντζελες έζησε την Τετάρτη την έκτη ημέρα διαμαρτυριών που ήταν σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές, χωρίς όμως να λείψουν τα περιστατικά βίας.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή ως αντίδραση στις επιδρομές κατά μεταναστών.

Ο Τραμπ με τη σειρά του κάλεσε την εθνοφρουρά το Σάββατο και στη συνέχεια κάλεσε τους πεζοναύτες τη Δευτέρα.

«Αν δεν ενεργούσα γρήγορα, το Λος Άντζελες θα καιγόταν ολοσχερώς» δήλωσε ο Τραμπ σε εκδήλωση στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι.

Οι πολιτειακές και τοπικές αρχές της Καλιφόρνιας ανταπαντούν ότι ο Τραμπ έχει κλιμακώσει την ένταση με την περιττή και παράνομη ανάπτυξη των ομοσπονδιακών στρατευμάτων, ενώ οι Δημοκρατικοί σε εθνικό επίπεδο έχουν καταδικάσει την ενέργειά του ως αυταρχική.

Ο Τραμπ υλοποιεί μια προεκλογική υπόσχεση για απέλαση μεταναστών, εφαρμόζοντας δυναμικές πρακτικές που συνάδουν με το πολιτικό στυλ, που παραβιάζει τους κανόνες και που τον οδήγησε στην εκλογή του δύο φορές, σημειώνει το Reuters.

«Ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη εκστρατεία μαζικών απελάσεων στην αμερικανική ιστορία και οι αριστερές ταραχές δεν θα τον αποτρέψουν από αυτή την προσπάθεια» δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τάγμα 700 πεζοναυτών ολοκλήρωσε την εκπαίδευση που αφορούσε την αποστολή στο Λος Άντζελες, συμπεριλαμβανομένης της αποκλιμάκωσης και του ελέγχου του πλήθους. Θα ενταχθούν στην Εθνοφρουρά εντός 48 ωρών βάσει ενός ομοσπονδιακού νόμου (Title 10), όχι για την άσκηση αστικής αστυνόμευσης, αλλά για την προστασία ομοσπονδιακών αξιωματικών και ομοσπονδιακής περιουσίας.

«Οι δυνάμεις του στρατού βάσει του νόμου μπορούν να κρατήσουν προσωρινά ένα άτομο υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως για να σταματήσουν μια επίθεση, για να αποτρέψουν βλάβη σε άλλους ή για να αποτρέψουν την παρέμβαση στο ομοσπονδιακό προσωπικό που εκτελεί τα καθήκοντά του» ανακοίνωσε η Βόρεια Διοίκηση.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, δήλωσε σε ανακοίνωσή της: «Εάν κάποιοι ταραξίες επιτεθούν σε αξιωματικούς της μετανάστευσης, το στρατιωτικό προσωπικό έχει την εξουσία να τους κρατήσει προσωρινά μέχρι οι αρχές να προβούν στη σύλληψή τους».

Ο Υποστράτηγος του Στρατού των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Σέρμαν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι πεζοναύτες δεν θα φέρουν πραγματικά πυρομαχικά στα όπλα τους, αλλά θα φέρουν πραγματικά φυσίγγια.

Ο Νιούσομ και η πολιτεία της Καλιφόρνιας έχουν μηνύσει τον Τραμπ και το Υπουργείο Άμυνας, υποστηρίζοντας ότι καμία από τις προϋποθέσεις του ομοσπονδιακού νόμου δεν δικαιολογεί την ανάπτυξη του στρατού, όπως όταν οι ΗΠΑ απειλούνται από ξένη εισβολή ή εξέγερση.

Η Καλιφόρνια ζητά προσωρινή εντολή για να σταματήσει άμεσα η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς και των Πεζοναυτών.

Η ακρόαση έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Πέμπτη, στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστήριξε σε δικαστικό έγγραφο πριν από την ακρόαση ότι ο πρόεδρος έχει τη διακριτική ευχέρεια να καθορίσει εάν μια «εξέγερση ή κίνδυνος εξέγερσης» απαιτεί στρατιωτική απάντηση.

Οι διαμαρτυρίες εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα

Στο κέντρο του Λος Άντζελες, λίγο πριν από τη δεύτερη νύχτα απαγόρευσης κυκλοφορίας, σημειώθηκαν επεισόδια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και πυροτεχνήματα σε αστυνομικούς. Την ίδια ώρα σε άλλο σημείο σχεδόν 1.000 άτομα διαδήλωναν ειρηνικά στο κέντρο της πόλης όταν η αστυνομία ξαφνικά άνοιξε πυρ μπροστά από το Δημαρχείο. Η 39χρονη Μαρλέν Λόπεζ, γέννημα θρέμμα του Λος Άντζελες, διαδήλωνε ενώ ακούγονταν πυρά λίγα μέτρα μακριά.

«Είμαι εδώ έξω επειδή τα ανθρώπινα δικαιώματά μας παραβιάζονται καθημερινά. Αν τα παρατήσουμε, τελείωσε. Πρέπει να σταθούμε όρθιοι εδώ στο Λος Άντζελες, ώστε το έθνος να μας ακολουθήσει» είπε η Λόπεζ.

Διαμαρτυρίες έχουν πραγματοποιηθεί επίσης στη Σάντα Άνα, μια πόλη με Μεξικανο-αμερικανούς περίπου 50 χιλιόμετρα νότια, καθώς και σε μεγάλες πόλεις όπως το Λας Βέγκας, η Φιλαδέλφεια, το Μιλγουόκι, το Σιάτλ, η Βοστώνη, η Ουάσινγκτον και το Σαν Αντόνιο του Τέξας.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι άγνωστος αριθμός ατόμων συνελήφθη την Τετάρτη. Την Τρίτη, η αστυνομία της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι συνέλαβε 86 άτομα, εκ των οποίων 34 συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν, ενώ οι άλλοι έλαβαν κλήτευση σε ποινικό δικαστήριο.

Οι διαμαρτυρίες αναμένεται να λάβουν μεγάλες διαστάσεις το Σάββατο, καθώς ομάδες ακτιβιστών έχουν προγραμματίσει περισσότερες από 1.800 διαδηλώσεις κατά του Τραμπ σε όλη τη χώρα. Εκείνη την ημέρα, άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα θα βγουν στους δρόμους της Ουάσινγκτον, σε μια στρατιωτική παρέλαση που σηματοδοτεί την 250ή επέτειο από την ίδρυση του Στρατού των ΗΠΑ και συμπίπτει με τα 79α γενέθλια του Τραμπ.

