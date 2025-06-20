Ιρανικά μέσα: Ζωντανός στενός συνεργάτης του Χαμενεΐ που θεωρείτο νεκρός

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Αλί Σαμχανί, στενός συνεργάτης του Αλί Χαμενεΐ, βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση μετά τον τραυματισμό του σε ισραηλινή επίθεση την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης και εξέδωσε μήνυμα.

«Είμαι ζωντανός και έτοιμος να θυσιαστώ» ανέφερε ο ίδιος στο μήνυμά προς τον Χαμενεΐ και το ιρανικό έθνος, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ο θάνατός του είχε επιβεβαιωθεί από το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο μετά τα πλήγματα του Ισραήλ την περασμένη Παρασκευή, μαζί με τους θανάτους του επικεφαλής του Σώματος Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), Χοσεΐν Σαλαμί και του υποστράτηγου Μοχάμαντ Μπαγκερί.

Ο Σαμχανί ήταν κορυφαίος αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας της χώρας για μια δεκαετία από το 2013, ενώ πριν από αυτό υπηρέτησε σε διάφορους σημαντικούς ρόλους, μεταξύ άλλων στο Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και στο υπουργείο Άμυνας.

Είναι «ανερχόμενο αστέρι» της ιρανικής διπλωματίας, γνωστό στους κύκλους της εξωτερικής πολιτικής στην Ουάσινγκτον και την Ευρώπη.

Ο Σαμχανί εκπροσώπησε το Ιράν στις συνομιλίες με τη μεσολάβηση της Κίνας με Σαουδάραβες αξιωματούχους, οι οποίες οδήγησαν τις δύο χώρες να συμφωνήσουν να αποκαταστήσουν διπλωματικές σχέσεις μετά από χρόνια εχθρότητας.

Αλλά αντικαταστάθηκε αιφνιδίως στα μέσα του 2023.

Ο πρώην επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας είναι φιλόδοξος, λένε οι ειδικοί, και έχει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο. Κατέβηκε υποψήφιος για την προεδρία το 2001 για να καταλάβει θέσεις-κλειδιά στους Φρουρούς της Επανάστασης και στο υπουργείο Άμυνας. Ορισμένοι αναλυτές πίστευαν τότε ότι ο Χαμενεΐ μπορεί να τον θεωρούσε υπερβολικά φιλόδοξο.

Παρ' όλα αυτά, παρέμεινε στενός συνεργάτης του ανώτατου ηγέτη και έδινε συμβουλές, καθώς το Ιράν επανήλθε στις πυρηνικές συνομιλίες με την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Τον Απρίλιο, λίγες ημέρες πριν από τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να απελάσει τους πυρηνικούς επιθεωρητές του ΟΗΕ και να διακόψει τη συνεργασία με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), αν αισθανόταν ότι απειλείται.

Πηγή: skai.gr

