Γιάννης Χανιωτάκης

Μήνυμα προς την Ουάσιγκτον ότι ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για πολίτες της Δύσης που κρατούνται εκεί, έστειλαν η Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, διπλωματικές πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα Telegraph ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη προειδοποιηθεί πως μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να πυροδοτήσει κύμα τρομοκρατικών επιθέσεων από ιρανικά δίκτυα στην Ευρώπη.

Η προειδοποίηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας να φέρουν στο τραπέζι του διαλόγου τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ, επιχειρώντας να αποτρέψουν μια γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εγκρίνει σχέδιο για αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν, δεν έχει ακόμη δώσει την τελική εντολή. Την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί μια κρίσιμη συνάντηση στη Γενεύη, όπου οι υπουργοί Εξωτερικών της Βρετανίας, της Γαλλίας , της Γερμανίας και η επικεφαλής διπλωματίας της Ε.Ε. Κάγια Κάλας θα συναντηθούν με τον Ιρανό ομόλογό τους, με στόχο την έναρξη μιας νέας διπλωματικής διαδικασίας σε συντονισμό με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

Στο μεταξύ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κάλεσε εκ νέου σε «ψυχραιμία και επιστροφή στη διπλωματία», ενώ ο εκπρόσωπός του τόνισε ότι «δεν επιθυμούμε να δούμε καμία ενέργεια που θα εντείνει την κρίση». Παρόμοια έκκληση απηύθυνε και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης παύσης των ισραηλινών επιχειρήσεων και αποτροπής μιας αμερικανικής εμπλοκής.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές, ένα βασικό σημείο ανησυχίας αφορά την τύχη πολιτών από χώρες της δύσης που κρατούνται στο Ιράν. Δύο Βρετανοί υπήκοοι – ένας άνδρας και μία γυναίκα – συνελήφθησαν τον Φεβρουάριο κατηγορούμενοι για παραβίαση της εθνικής ασφάλειας. Τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον 15 άτομα έχουν κατηγορηθεί για κατασκοπεία υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ιράν.

Σοβαρό θεωρείται δε το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να καταφύγει σε τρομοκρατικά δίκτυα που ελέγχει στην Ευρώπη.

Η απειλή δεν είναι θεωρητική: πέρυσι, ιρανός δημοσιογράφος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο από άνδρες που φέρεται να δρούσαν κατ’ εντολή του καθεστώτος της Τεχεράνης, ενώ ο διευθυντής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών MI5, Κεν ΜακΚάλουμ, αποκάλυψε ότι από το 2022 έχουν αποτραπεί τουλάχιστον 20 ιρανικά σχέδια τρομοκρατικών επιθέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Ντέιβιντ Λάμι πιστεύεται ότι μετέφερε τα μηνύματα αυτά στον υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας Στιβ Γουίτκοφ σε συνάντηση που είχαν χθες στην Ουάσιγκτον.



