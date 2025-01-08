Περισσότεροι από 1.400 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις τρεις διαφορετικές πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε περιοχές γύρω από το Λος Άντζελες και συνεχίζουν να καίνε ανεξέλεγκτες σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ σε δήλωσή του.

Πρόκειται για την Palisades fire η οποία ηταν η πρώτη που που ξέσπασε στις 10:30 τοπική ώρα και μέσα σε μόλις 20 λεπτά εξαπλώθηκε από μια έκταση 20 στρεμμάτων σε πάνω από 200 έχοντας λάβει αυτή την στιγμή εντολή εκκένωσης τουλάχιστον 30.000 άνθρωποι και την φωτιά καίει μια έκταση 3.000 στρεμμάτων.

Μια δεύτερη πυρκαγιά, η Eaton fire κατάφερε μέσα σε έξι ώρες από το ξέσπασμά της στην Altadena, να έχει ήδη φτάσει να καίει 1.000 στρέμματα. Η φωτιά ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης στους λόφους πάνω από την Πασαντίνα στις 18:30 τοπική ώρα.

Η τρίτη πυρκαγιά, η Hurst fire ξέσπασε βόρεια του Σαν Φερνάντο και ξεκίνησε την Τρίτη γύρω στις 22:10 τοπική ώρα. Έχει εξαπλωθεί σε 500 στρέμματα, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους και έχει προκαλέσει εντολές εκκένωσης στη γειτονική Σάντα Κλαρίτα

Πρόκειται για «άνευ προηγουμένου» πυρκαγιές όπως τις περιέγραψε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια με τους πυροσβέστες και τους υπαλλήλους έκτακτης ανάγκης να «δίνουν ολονύχτια μάχη για να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουν ζωές» όπως είπε.

Και οι τρεις πυρκαγιές μαζί καλύπτουν σχεδόν 4.500 στρέμματα γης.

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της Καλιφόρνια έχουν λάβει εντολή εκκένωσης, με έξι καταφύγια έκτακτης ανάγκης να έχουν τεθεί σε λειτουργία. Σύμφωνα με το Reuters πολλοί αυτοκινητόδρομοι είναι μποτιλιαρισμένοι καθώς άνθρωποι τρέπονται σε φυγή. Η Σίντι Φέστα, κάτοικος του Pacific Palisades, είπε ότι καθώς απομακρυνόταν, οι φωτιές ήταν «τόσο κοντά στα αυτοκίνητα».

On January 8, 2025, Los Angeles was besieged by wildfires, with the Palisades Fire in Pacific Palisades growing to over 2,900 acres, fueled by fierce Santa Ana winds. Tens of thousands were evacuated, structures were destroyed, and a state of emergency was declared as the fire… pic.twitter.com/e6pDxMRWoB — The Matrix is Glitching (@TMisGlitching) January 8, 2025

«Οι άνθρωποι άφησαν τα αυτοκίνητά τους στο Palisades Drive. Καιγόταν η πλαγιά του λόφου. Οι φοίνικες – όλα πάνε», είπε η από το αυτοκίνητό της.

Η επικεφαλής της πυροσβεστικής του Λος Άντζελες, Κριστίν Κρόουλι, είχε πει νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου ότι περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι σε 10.000 σπίτια απειλούνται και η πόλη του Μαλιμπού έχει προειδοποιήσει όλους τους κατοίκους να είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν σύντομα από τις κατοικίες τους.

Παράλληλα, πολλά κτίρια και σημαντικοί χώροι έχουν καταστραφεί στην περιοχή Pacific Palisades μεταξύ των παραλιών πόλεων Σάντα Μόνικα και Μαλιμπού.

Επίσης, ιστότοπος PowerOutage.us αναφέρει ότι περίπου 250.000 πελάτες του τμήματος ύδρευσης και ηλεκτρισμού του Λος Άντζελες και της Νότιας Καλιφόρνιας της Edison είναι χωρίς ρεύμα.

«Στο έλεος του ανέμου»

Ο πρόεδρος του συνδικάτου επαγγελματιών πυροσβεστών της Καλιφόρνια, Μπράιαν Ράις , δήλωσε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι η παρούσα κατάσταση είναι «στο έλεος του ανέμου».

«Όλοι βρίσκονται στο έλεος του ανέμου αυτή τη στιγμή. Και μέχρι να δούμε μια μετατόπιση του ανέμου ή μια πτώση στον άνεμο, απλά δεν πρόκειται να εγκαταλείψει κανείς την περιοχή».

Οι άνεμοι της Σάντα Άνα – βραχυπρόθεσμα – θα αυξηθούν ελαφρά τις επόμενες ώρες στο Λος Άντζελες. Οι ριπές του ανέμου αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 80-100χλμ/ώρα ενώ άλλα τοπικά μέσα κάνουν λόγο για 160 χλμ/ώρα σε τμήματα όπου το έδαφος είναι υψηλότερο.

Ένας ακόμη βασικός παράγοντας για τις πυρκαγιές είναι η σχετική υγρασία που είναι επίσης πολύ χαμηλή αυτή τη στιγμή και φτάνει το 10-20%. Αλλά αυτό είναι πιθανό να μειωθεί ακόμη περισσότερο στο 5-10% μετά την ανατολή του ηλίου. Αυτό σημαίνει πως η ατμόσφαιρα θα γίνει ακόμα πιο ξηρή και κατά συνέπεια όποια πυρκαγιά ξεσπάσει το πρωί αναμένεται να λάβει γρήγορα διαστάσεις.

Οι τοπικές προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπουν ότι μπορεί να υπάρχουν εντοπιστεί ακραίες συνθήκες κοντά στα βουνά Σάντα Άνα στην κομητεία Όραντζ. Επιπλέον, μια σημαντική προειδοποίηση για ξέσπασμα πυρκαγιάς επεκτείνεται προς το Σαν Ντιέγκο.

«Καίγονται γειτονιές, σπίτια, επιχειρήσεις»

Ο Rick Caruso, ιδιοκτήτης του Palisades Village υποστήριξε στo BBC ότι: «Δεν υπάρχει νερό στους πυροσβεστικούς κρουνούς. Οι πυροσβέστες είναι εκεί και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Έχουμε γειτονιές που καίγονται, σπίτια καίγονται και επιχειρήσεις καίγονται. Δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί».

Patients Are Being Rapidly Evacuated From The Hospital Due To The Eaton Fire Near Los Angeles, This Looks Like Literal Hell...🔥#BreakingNews #PalisadesFire #LosAngeles #CaliforniaWildfires #PalisadesWildfires pic.twitter.com/aBqm5IXMUv — RUCHIKA (@ruchika_singh_5) January 8, 2025

Η εφημερίδα Los Angeles Times αναφέρει επίσης ότι πέρα από τους πυροσβεστικούς κρουνούς που δεν έχουν νερό, οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν να καθηλώσουν νωρίτερα τα πυροσβεστικά αεροπλάνα λόγω των ισχυρών ανέμων.

Ο Ντέιβιντ Λατ, κάτοικος του Pacific Palisades, μιλώντας στην εκπομπή Today του BBC μίλησε για την τσάντα που έχουν έτοιμη μαζί με τη σύζυγό του μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα σε περίπτωση που αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την κατοικία τους.

«Πρέπει να έχεις μια τσάντα, η οποία έχει απαραίτητα έγγραφα - ίσως διαβατήρια ή οτιδήποτε άλλο, σημαντική γραφειοκρατία», είπε.

Ο Λατ λέει ότι άρπαξαν οικογενειακές φωτογραφίες και έργα τέχνης - και τα σχετικά έγγραφα για να καταθέσουν τους φόρους τους. «Περπατάς, από δωμάτιο σε δωμάτιο, και κοιτάς αυτό που δεν μπορείς να αποχωριστείς - ίσως είναι μια φωτογραφία, ίσως είναι ένα κολιέ που η γυναίκα μου θυμάται ότι της έδωσε η μαμά της. Σε όλα τα άλλα, λες "δεν μπορώ να σε πάρω μαζί μου, μπορεί να μην σε ξαναδώ". Θέλω να πω, είναι αυτό το κομμάτι που δεν μπορείς να το ξεπεράσεις. Είναι δύσκολο» είπε.

Κλείνουν σχολεία

Πολλά σχολεία στο Λος Άντζελες θα παραμείνουν κλειστά την Τετάρτη λόγω των πυρκαγιών και των ισχυρών ανέμων στην περιοχή.

Τα σχολεία στη Σάντα Μόνικα και στο Μαλιμπού έχουν επίσης κλείσει και η απόφαση για το αν θα παραμείνουν και αύριο κλειστά αναμένεται εντός της ημέρας.

Πηγή: skai.gr

