Η βρετανική αστυνομία προχώρησε προληπτικά σε μια σειρά ελεγχόμενων εκρήξεων, καθώς ερευνούσε ένα ύποπτο όχημα στο κεντρικό Λονδίνο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση των αστυνομικών αρχών στην πλατφόρμα Χ, αποκλείστηκαν δρόμοι κοντά στη Ρίτζεντ Στριτ και τη Νιου Μπέρλινγκτον Στριτ.

🚨🇬🇧LONDON’S REGENT STREET EVACUATED AFTER SUSPICIOUS VEHICLE SPARKS BOMB SCARE



Central London’s Regent Street was evacuated after a suspicious car was found outside Hamleys toy store.



Police conducted multiple controlled explosions, shutting down nearby streets and diverting… pic.twitter.com/QlWy8HgBBA — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 8, 2025

Η αστυνομία διαβεβαίωσε ότι μετά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο δεν αποτελούσε κίνδυνο.

Οι αρχές είναι στη διαδικασία λήξης του συναγερμού και η κατάσταση θα επιστρέψει σύντομα στην κανονικότητα.

🚨CONTROLLED EXPLOSION IN CENTRAL LONDON AFTER SUSPICIOUS VEHICLE FOUND



- Took place on Regent Street, London

- See suspicious vehicle in image below as area was completely evacuated by Police pic.twitter.com/UX6wLiKGBD — Basil the Great (@Basil_TGMD) January 8, 2025

🚨#BREAKING: Police have carried out a number of controlled explosions around Regent Street in central London as they investigate a suspicious vehicle.



People were running in panic. pic.twitter.com/Q6EVs1v2WV — World Source News 24/7 (@Worldsource24) January 8, 2025

Πηγή: skai.gr

