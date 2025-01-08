Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ελεγχόμενες εκρήξεις από την αστυνομία σε ύποπτο όχημα στο κέντρο του Λονδίνου - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με την ανάρτηση των αρχών αποκλείστηκαν δρόμοι κοντά στη Ρίτζεντ Στριτ και τη Νιου Μπέρλινγκτον Στριτ - Οι ελεγχόμενες εκρήξεις έγιναν προληπτικά

Λονδίνο ελεγχόμενη έκρηξη

Η βρετανική αστυνομία προχώρησε προληπτικά σε μια σειρά ελεγχόμενων εκρήξεων, καθώς ερευνούσε ένα ύποπτο όχημα στο κεντρικό Λονδίνο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση των αστυνομικών αρχών στην πλατφόρμα Χ, αποκλείστηκαν δρόμοι κοντά στη Ρίτζεντ Στριτ και τη Νιου Μπέρλινγκτον Στριτ.

Η αστυνομία διαβεβαίωσε ότι μετά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο δεν αποτελούσε κίνδυνο.

Οι αρχές είναι στη διαδικασία λήξης του συναγερμού και η κατάσταση θα επιστρέψει σύντομα στην κανονικότητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λονδίνο έλεγχος εκρήξεις όχημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark