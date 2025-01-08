Σε μια νέα προκλητική ανάρτηση προχώρησε σήμερα ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ βάζοντας στο στόχαστρο για ακόμα μία φορά τον παραιτηθεί πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του ο Μασκ τρολάρει ξανά τον Τριντό δημοσιεύοντας δηλώσεις του από την παραίτησή του ενώ την ίδια ώρα βρίσκεται από πίσω ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος...παίζει βιολί.

Νωρίτερα, ο Ίλον Μασκ είχε κάνει ένα ακόμη χυδαίο σχόλιο κατά του Τριντό με τον χαρακτηρισμό «κοπελιά».

There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.



Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 7, 2025

«Κοπελιά, δεν είσαι κυβερνήτης του Καναδά πια, οπότε δεν έχει σημασία τι λες» έγραψε χαρακτηριστικά ο Ίλον Μασκ όταν ο παραιτηθείς πρωθυπουργός του Καναδά σχολίασε τις δηλώσεις Τραμπ ότι ο Καναδάς θα πρέπει να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

