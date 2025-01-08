Σε μια νέα προκλητική ανάρτηση προχώρησε σήμερα ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ βάζοντας στο στόχαστρο για ακόμα μία φορά τον παραιτηθεί πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.
Ειδικότερα, σε ανάρτησή του ο Μασκ τρολάρει ξανά τον Τριντό δημοσιεύοντας δηλώσεις του από την παραίτησή του ενώ την ίδια ώρα βρίσκεται από πίσω ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος...παίζει βιολί.
January 8, 2025
Νωρίτερα, ο Ίλον Μασκ είχε κάνει ένα ακόμη χυδαίο σχόλιο κατά του Τριντό με τον χαρακτηρισμό «κοπελιά».
There isn’t a snowball’s chance in hell that Canada would become part of the United States.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 7, 2025
Workers and communities in both our countries benefit from being each other’s biggest trading and security partner.
«Κοπελιά, δεν είσαι κυβερνήτης του Καναδά πια, οπότε δεν έχει σημασία τι λες» έγραψε χαρακτηριστικά ο Ίλον Μασκ όταν ο παραιτηθείς πρωθυπουργός του Καναδά σχολίασε τις δηλώσεις Τραμπ ότι ο Καναδάς θα πρέπει να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.