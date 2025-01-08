Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέο τρολάρισμα από τον Ίλον Μασκ - Ο Τζάστιν Τριντό παραιτείται ενώ ο Τραμπ... παίζει βιολί (Βίντεο)

Σε μια δεύτερη προκλητική ανάρτηση προχώρησε ο Ίλον Μασκ βάζοντας ξανά στον στόχαστρο τον Τζάστιν Τριντό για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μόνο ώρες

τριντο τραμπ

Σε μια νέα προκλητική ανάρτηση προχώρησε σήμερα ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ βάζοντας στο στόχαστρο για ακόμα μία φορά τον παραιτηθεί πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό. 

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του ο Μασκ τρολάρει ξανά τον Τριντό δημοσιεύοντας δηλώσεις του από την  παραίτησή του ενώ την ίδια ώρα βρίσκεται από πίσω ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος...παίζει βιολί. 

Νωρίτερα, ο Ίλον Μασκ είχε κάνει ένα ακόμη χυδαίο σχόλιο κατά του Τριντό με τον χαρακτηρισμό «κοπελιά».

«Κοπελιά, δεν είσαι κυβερνήτης του Καναδά πια, οπότε δεν έχει σημασία τι λες» έγραψε χαρακτηριστικά ο Ίλον Μασκ όταν ο παραιτηθείς πρωθυπουργός του Καναδά σχολίασε τις δηλώσεις Τραμπ  ότι ο Καναδάς θα πρέπει να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ίλον Μασκ Ντόναλντ Τραμπ Τζάστιν Τριντό
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark