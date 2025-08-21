O Ισραηλινός στρατός (IDF) δηλώνει ότι έχει αρχίσει να μοιράζει «αρχικές προειδοποιήσεις» στις ιατρικές αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ενόψει της προγραμματισμένης επίθεσης στην πόλη της Γάζας, σημειώνουν οι Times of Israel.

Ο IDF αναφέρει ότι, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την εκκένωση του άμαχου πληθυσμού από την πόλη της Γάζας προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας, αξιωματικοί της Διοίκησης Συντονισμού και Διαμεσολάβησης του COGAT στη Γάζα ενημέρωσαν την Τρίτη τους ιατρικούς αξιωματούχους και τις ομάδες βοήθειας στο βόρειο τμήμα του θύλακα «να προετοιμαστούν για τη μετακίνηση του πληθυσμού προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας».

«Σας μιλάω για την πιθανότητα εισόδου του στρατού στην πόλη της Γάζας. Θα πραγματοποιηθεί πλήρης εκκένωση από τη Γάζα προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας», ακούγεται να λέει ένας αξιωματικός της COGAT σε τηλεφωνική συνομιλία με έναν υγειονομικό υπάλληλο στη Γάζα.

«Αυτό απαιτεί από εσάς να προετοιμάσετε ένα σχέδιο για τη μεταφορά ιατρικού εξοπλισμού από το βόρειο προς το νότιο τμήμα, ώστε να μπορείτε να παρέχετε περίθαλψη σε όλους τους ασθενείς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας και να προετοιμάσετε τα νοσοκομεία για την υποδοχή ασθενών που προέρχονται από το βόρειο τμήμα», λέει ο αξιωματικός.

«Είναι σημαντικό για εμάς να λάβετε αυτή την πληροφορία από επίσημη πηγή. Θα σας παρέχουμε ένα μέρος για να μείνετε, είτε πρόκειται για νοσοκομείο πεδίου είτε για οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο», προσθέτει.

Ο IDF αναφέρει ότι οι αξιωματικοί τόνισαν στους ιατρικούς υπαλλήλους ότι «οι υποδομές των νοσοκομείων στη νότια Λωρίδα της Γάζας προσαρμόζονται για την υποδοχή των ασθενών και των τραυματιών, παράλληλα με την αυξημένη εισαγωγή του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα αιτήματα των διεθνών οργανώσεων βοήθειας».

Πηγή: skai.gr

