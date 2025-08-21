Ο Φρανκ Κάπριο, ο οποίος «έφυγε» σήμερα σε ηλικία 88 ετών, υπηρέτησε ως επικεφαλής δικαστής στο Δημοτικό Δικαστήριο της Πρόβιντενς για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες και έγινε δημοφιλής για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία στο διαδίκτυο, βίντεο στα οποία εκδίκαζε τροχαίες παραβάσεις στην τοπική τηλεόραση, τα οποία έγιναν viral τη δεκαετία του 2010.

Η εκπομπή «Caught in Providence» παρουσίαζε χιουμοριστικούς και ανθρώπινους διαλόγους μεταξύ του δικαστή Κάπριο και όσων κατέληγαν στην αίθουσα του δικαστηρίου του.

Σε ένα απόσπασμα, «πειράζει» μια φοιτήτρια πριν ακυρώσει το πρόστιμο για παράνομη στάθμευση που της είχε επιβληθεί, ενώ σε ένα άλλο, σχολιάζει ελαφρώς τις οδηγικές ικανότητες ενός διανομέα πίτσας πριν του προσφέρει ένα προσιτό πρόγραμμα αποπληρωμής του προστίμου.

Ο Κάπριο επέβαλε συχνά ελαφρύτερες ποινές σε όσους φαινόταν να δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Ο ίδιος εργάστηκε ως πλανόδιος πωλητής φρούτων, γαλατάς, διανομέας εφημερίδων και λούστρος στα νεανικά του χρόνια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Κάπριο ήταν η ενσυναίσθηση για τους σκληρά εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, με τον δικαστή να προσφέρει αγκαλιές και λόγια υποστήριξης σε όσους περνούσαν δύσκολες στιγμές.

Αυτές οι σκηνές του χάρισαν εκατομμύρια ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου επίσης επικοινωνούσε με τους θεατές μοιράζοντας κρίσιμες στιγμές που διαμόρφωσαν τη ζωή του. Σε μια ανάρτηση, θυμήθηκε με δάκρυα στα μάτια μια στιγμή που ο πατέρας του ήρθε να τον δει την πρώτη του μέρα στο δικαστήριο και τον επέπληξε επειδή δεν άκουσε τις εκκλήσεις μιας μητέρας που δεν μπορούσε να πληρώσει 300 δολάρια για κλήσεις στάθμευσης.

«Δεν ξανασυνέβη ποτέ μετά από αυτό. Ποτέ», είπε ο Κάπριο.

Μια από τις πλέον χαρακτηριστικές ιστορίες

Υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις στις οποίες ο Κάπριο επέδειξε την καλοσύνη του ως δικαστής, αλλά μια συγκεκριμένη περίπτωση είναι χαρακτηριστική, σύμφωνα με το unilad.com. Το περιστατικό έλαβε χώρα όταν ο Κάπριο βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν κάτοικο ονόματι Ντάνιελ Μάρει, ο οποίος παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστή για να αντιμετωπίσει ένα πρόστιμο 250 δολαρίων για «επτά παραβάσεις», συμπεριλαμβανομένων πέντε «κλήσεων για παράνομη στάθμευση».

Ο Mάρει εξήγησε στον Κάπριο ότι βρισκόταν «σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση» και ρώτησε αν μπορούσε να «αναβάλει» τα πρόστιμά του, λέγοντας: «Έχω 92 σεντς στον λογαριασμό μου. Σήμερα το πρωί περπάτησα από το East Providence για να έρθω εδώ».

Όταν έμαθε για την αποφασιστικότητα του Mάρει να πάει στο δικαστήριο, ο Κάπριο αντέδρασε χρησιμοποιώντας το ταμείο του, το Philomena Fund, για να δώσει στον Mάρει 25 δολάρια, ώστε να μη χρειαστεί να γυρίσει με τα πόδια στο σπίτι.

Στη συνέχεια, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας στον Mάρει: «Θα σε βοηθήσουμε με αυτά τα πρόστιμα. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το ταμείο για να πληρώσουμε το πρόστιμό σου, οπότε θα είσαι εντάξει».

Εντυπωσιασμένος από την αντίδραση του Κάπριο στην υπόθεση, ο Mάρει είπε: «Πω πω, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από γενναιόδωρο».

Οι ενέργειες του δικαστή είναι μόνο ένα παράδειγμα της ευγενικής του διάθεσης και, μετά το θάνατό του, οι θαυμαστές του τον θυμούνται με σχόλια που μοιράζονται στη σελίδα του στο Instagram.

Ένας από αυτούς έγραψε: «Ήταν πολύ σημαντικός για όλους τους ανθρώπους που άγγιξε με τα λόγια και τις πράξεις του. Έλεγε ό,τι έπρεπε και έκανε ό,τι έπρεπε για να διαδώσει την καλοσύνη».

Η μάχη με τον καρκίνο

Αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο του παγκρέατος το 2023, ο δικαστής Κάπριο δήλωσε ότι ήταν πλήρως προετοιμασμένος να αγωνιστεί όσο πιο σκληρά μπορούσε, ενώ ευχαρίστησε τους ακολούθους του για την υποστήριξή τους.

Σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοίνωσε ότι επέστρεφε στο νοσοκομείο, καλώντας τους ακολούθους του να προσευχηθούν για εκείνον.

Ο δικαστής Κάπριο άφησε πίσω του τη σύζυγό του, Τζόις Κάπριο, με την οποία ήταν παντρεμένοι σχεδόν 60 χρόνια, τα πέντε παιδιά τους, επτά εγγόνια και δύο δισέγγονα.

