Νέες διαδηλώσεις εναντίον της Χαμάς, που κυβερνά τη Γάζα από το 2007, έγιναν χθες στον παλαιστινιακό θύλακα, σε μία σπάνια και... θαρραλέα δημόσια επίδειξη δυσαρέσκειας κατά της οργάνωσης.

Εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στην πόλη της Γάζας και στην Μπέιτ Λάχια, στον βορρά, φωνάζοντας συνθήματα όπως «έξω η Χαμάς» και κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «η Χαμάς δεν μας εκπροσωπεί».

Μια ημέρα νωρίτερα, έγινε η μεγαλύτερη διαδήλωση εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος από το ξέσπασμα του πολέμου.

Τα καλέσματα σε διαδηλώσεις σε εννιά περιοχές της Λωρίδας της Γάζας κυκλοφόρησαν μέσω Telegram, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποιος τα συνέταξε.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ξανάρχισαν την περασμένη Τρίτη 18η Μαρτίου σαρωτικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, που ακολουθήθηκαν από χερσαίες επιχειρήσεις, έπειτα από δυο μήνες κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο που ξέσπασε με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Έκτοτε, τουλάχιστον 830 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους στον μικρό θύλακο υπό πολιορκία, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Ο Νετανιάχου απειλεί να επεκτείνει τις επιθέσεις

«Ολοένα περισσότερο, οι κάτοικοι της Γάζας καταλαβαίνουν πως η Χαμάς τους φέρνει καταστροφή και συντρίμμια, και αυτό είναι ουσιώδες. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η πολιτική μας φέρνει αποτέλεσμα», έκρινε με εμφανή ικανοποίηση ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χθες απευθυνόμενος σε ισραηλινούς βουλευτές στην Ιερουσαλήμ.

«Όσο περισσότερο η Χαμάς επιμένει στην άρνησή της να απελευθερώσει τους ομήρους μας τόσο η πίεση που ασκούμε θα γίνεται πιο δυνατή», είπε χθες ο κ. Νετανιάχου. «Αυτό συμπεριλαμβάνει την κατάληψη εδαφών, καθώς και άλλα μέτρα στα οποία δεν θα αναφερθώ λεπτομερειακά εδώ».

«Ο στρατός θα διεξαγάγει σύντομα επιχειρήσεις με τη μέγιστη ισχύ σε νέες ζώνες της Γάζας», ανέφερε από την πλευρά του ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς, απευθυνόμενος στους κατοίκους του θυλάκου με βίντεο. «Η Χαμάς θέτει τις ζωές σας σε κίνδυνο, θα σας κάνει να χάνετε τα σπίτια σας σε ολοένα περισσότερο έδαφος», πρόσθεσε.

Ταυτόχρονα, ο κ. Νετανιάχου κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «τροφοδοτεί την αναρχία» υποστηρίζοντας τις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που πολλαπλασιάζονται στο Ισραήλ, ιδίως εναντίον της επανέναρξης της επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας και της απομάκρυνσης από το αξίωμα του επικεφαλής της Σιν Μπετ (της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας και αντικατασκοπείας), του Ρόνεν Μπαρ.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες βράδυ στην Ιερουσαλήμ μπροστά στην Κνέσετ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, με ταμπούρλα και με κόρνες, φωνάζοντας «δημοκρατία!».

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου 2023, 58 κρατούνται στη Γάζα, όμως τουλάχιστον 34 από αυτούς είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Η Χαμάς προειδοποίησε πως οι τελευταίοι όμηροι που απομένουν στη ζωή μπορεί να σκοτωθούν αν οι ισραηλινές δυνάμεις προσπαθήσουν να τους απελευθερώσουν διά της βίας ή συνεχίσουν τους βομβαρδισμούς. Τόνισε πως κάνει «το παν» στο πλαίσιο του «δυνατού» για να εγγυηθεί πως θα παραμείνουν ζωντανοί, αλλά επέμεινε ότι τα ισραηλινά πλήγματα από αέρος «θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο».

«Κάθε φορά που η κατοχή θα προσπαθεί να ανακτήσει αιχμαλώτους της διά της βίας θα καταλήγει να τους πηγαίνει πίσω σε φέρετρα», πρόσθεσε.

Η επίθεση της Χαμάς είχε στοιχίσει τη ζωή σε 1.218 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Οι ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 50.183 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα δεδομένα του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.