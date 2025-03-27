Η Ρωσία θα αρχίσει σύντομα να κατασκευάζει οδική γέφυρα προς τη Βόρεια Κορέα

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα θα ξεκινήσουν σύντομα την κατασκευή μιας οδικής γέφυρας πάνω από τον ποταμό Tumen μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Πιονγκγιάνγκ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Η κατασκευή της γέφυρας συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βόρεια Κορέα το 2024, όταν οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η οδική γέφυρα θα κατασκευαστεί κοντά στην υπάρχουσα σιδηροδρομική γέφυρα «Γέφυρα Φιλίας», η οποία τέθηκε σε λειτουργία το 1959 μετά τον πόλεμο της Κορέας. Μια παλιά ξύλινη γέφυρα διέσχιζε τα σύνορα στις αρχές του 20ού αιώνα, αλλά καταστράφηκε, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Η κατασκευή της γέφυρας δεν έχει ξεκινήσει ακόμη», δήλωσε στο RIA ο Αλεξάντερ Ματσέγκορα, πρεσβευτής της Ρωσίας στη Βόρεια Κορέα. «Τα μέρη διεξάγουν προπαρασκευαστικές εργασίες, οριστικοποιώντας τα έγγραφα του σχεδιασμού», είπε.

Η οδική γέφυρα, η οποία συζητείται εδώ και χρόνια, θα έχει μήκος 850 μέτρων και θα συνδέεται με το ρωσικό σύστημα αυτοκινητοδρόμων.

Η νοτιοκορεατική εταιρεία ανάλυσης δορυφορικών εικόνων SI Analytics ανέφερε σε έκθεσή της στις 5 Μαρτίου ότι οι εργασίες για τα θεμέλια της γέφυρας και τις οδικές συνδέσεις φαίνεται να έχουν ξεκινήσει.

«Με την ταχεία κατασκευή αυτής της γέφυρας που ακολουθεί την υπάρχουσα σιδηροδρομική σύνδεση, το μοναδικό πέρασμα μεταξύ της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας, αναμένεται σημαντική αύξηση των οικονομικών και στρατιωτικών ανταλλαγών», ανέφερε η έκθεση. «Θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει σε σταδιακή υποβάθμιση της αποτελεσματικότητας των διεθνών κυρώσεων κατά της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας».



