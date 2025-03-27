Τραμπ: Πιθανή μείωση των δασμών στην Κίνα με αντάλλαγμα συμφωνία για το TikTok

Πρόθυμος να μειώσει τους δασμούς στην Κίνα για να υπάρξει συμφωνία για την πώληση του TikTok είναι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η κινεζική μητρική του TikTok, ByteDance έχει προθεσμία έως τις 5 Απριλίου να βρει μη κινέζο αγοραστή για το TikTok, διαφορετικά θα απαγορευθεί στις ΗΠΑ για λόγους εθνικής ασφάλειας, με τον Τραμπ να δηλώνει πως μπορεί να παρατείνει και αυτή την προθεσμία.

Παράλληλα, αναγνώρισε τον ρόλο που θα παίξει η Κίνα για να υπάρξει συμφωνία, λέγοντας στους δημοσιογράφους πως «ίσως τους δώσω μια μικρή μείωση των δασμών ή κάτι άλλο για να το πετύχουν».

Όπως σχολιάζει το BBC, το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας πώλησης του TikTok, που αξίζει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, είναι να συμφωνήσει το Πεκίνο.

Ο Τραμπ έχει προσπαθήσει στο παρελθόν να χρησιμοποιήσει τους δασμούς ως μοχλό πίεσης στις διαπραγματεύσεις. Την πρώτη ημέρα της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, στις 20 Ιανουαρίου, απείλησε με περισσότερους εισαγωγικούς δασμούς στην Κίνα εάν δεν ενέκρινε τη συμφωνία.

Η εξαιρετικά δημοφιλής εφαρμογή χρησιμοποιείται από περίπου 170 εκατομμύρια Αμερικανούς και ο ίδιος ο Τραμπ έχει λογαριασμό.





Πηγή: skai.gr

