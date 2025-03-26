Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι διαδήλωσαν στη βόρεια Γάζα ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Έξω η Χαμάς», όπως φαίνεται από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια σπάνια επίδειξη εναντίωσης στην ένοπλη οργάνωση που επιτέθηκε στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023 προκαλώντας τον πόλεμο που ακολούθησε.

Η βόρεια Γάζα είναι μια από τις πιο κατεστραμμένες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα. Τα περισσότερα κτίρια στην πυκνοκατοικημένη αυτή περιοχή έχουν μετατραπεί σε ερείπια και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει μετακινηθεί πολλές φορές για να αποφύγει τη σύγκρουση.

«Έξω, έξω, έξω, Χαμάς φύγε», φώναζαν οι διαδηλωτές όπως φαίνεται από μια ανάρτηση στο Χ, προφανώς από την περιοχή Μπέιτ Λαχίγια της Γάζας χθες Τρίτη.

Here’s another video from today’s anti-Hamas, anti-war protest in Gaza. People flooded the streets — the number of protesters was in the thousands. The message is loud and clear: they’ve had enough, down with Hamas. pic.twitter.com/weRwYiXEws — Ihab Hassan (@IhabHassane) March 26, 2025

Στο βίντεο που αναρτήθηκε φαίνεται κόσμος να κάνει πορεία σε έναν σκονισμένο δρόμο ανάμεσα σε κατεστραμμένα από τον πόλεμο σπίτια.

BREAKING: Palestinians in Northern Gaza are staging a protest against Hamas and to end the war.



These are the videos that the media refuses to show you. pic.twitter.com/MACcjotOfk — Eyal Yakoby (@EYakoby) March 25, 2025

Οι αναρτήσεις ξεκίνησαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά χθες το βράδυ.

Το Reuters ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει το μέρος όπου πραγματοποιήθηκε η διαδήλωση από κτίρια, στύλους υπηρεσιών κοινής ωφελείας και σχεδιαγράμματα δρόμων, τα οποία ταιριάζουν με τις δορυφορικές εικόνες στην περιοχή. Το Reuters δεν ήταν ωστόσο σε θέση να διακριβώσει με ανεξάρτητο τρόπο την ημερομηνία του βίντεο.

Anti-Hamas protest in Gaza with crowds shouting: “Where is the press? Where are the journalists?”



They’re fully aware their voices will be ignored by journalists, the press, and media outlets. pic.twitter.com/TNpWTIswOP — Ihab Hassan (@IhabHassane) March 25, 2025

Ωστόσο, πολλά βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν διαδηλώσεις στην περιοχή στις 25 Μαρτίου.

Σε άλλες αναρτήσεις ένα από τα πανό που κρατούσε το πλήθος έγραφε «Φτάνει με τους πολέμους!», ενώ οι διαδηλωτές φώναζαν «Δεν θέλουμε τον πόλεμο!».

Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι που κατέφυγαν στη νότια Γάζα στις αρχές του πολέμου, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 50.000 Παλαιστίνιους, είχαν επιστρέψει στα κατεστραμμένα σπίτια τους στη βόρεια Γάζα όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία τον Ιανουάριο.

Τώρα, το Ισραήλ έχει εκδώσει εντολές εκκένωσης στη Γάζα, αφότου οι δυνάμεις του ξεκίνησαν εκ νέου τη στρατιωτική επιχείρηση στις 18 Μαρτίου σπάζοντας την δύο μηνών εκεχειρία, στη διάρκεια της οποίας η Χαμάς παρέδωσε περισσότερους ομήρους από τους περίπου 250 τους οποίους η οργάνωση είχε συλλάβει στη διάρκεια της επιδρομής της το 2023.

Οι ένοπλοι σκότωσαν περισσότερους από 1.200 ανθρώπους σε εκείνη την επιδρομή.

Από τότε που άρχισε εκ νέου τις επιθέσεις το Ισραήλ στη Γάζα, με το αιτιολογικό ότι στόχος του είναι να εξαρθρώσει πλήρως την Χαμάς, έχουν σκοτωθεί σχεδόν 700 άνθρωποι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με παλαιστίνιους αξιωματούχους υγείας.

