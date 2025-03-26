Χαμάς σε Ισραήλ: Οι όμηροι μπορεί να σκοτωθούν από τους βομβαρδισμούς στη Γάζα

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι οι Ισραηλινοί όμηροι που κρατάει στη Γάζα μπορεί να σκοτωθούν αν το Ισραήλ αποπειραθεί να τους απελευθερώσει διά της βίας και αν συνεχιστούν τα πλήγματα στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Χαμάς σημείωσε σε ανακοίνωση που εξέδωσε ότι θα κάνει «ό,τι περνά από το χέρι της για να διατηρήσει εν ζωή τους αιχμαλώτους, αλλά ο βομβαρδισμός των σιωνιστών στα τυφλά βάζει τη ζωή τους σε κίνδυνο».

«Κάθε φορά που η (ισραηλινή) δύναμη κατοχής προσπαθεί να ανακτήσει τους αιχμαλώτους διά της βίας, καταλήγει να τους φέρνει πίσω σε φέρετρα», υπογράμμισε η Χαμάς.

Το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε εξάλλου σήμερα ότι 830 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τις 18 Μαρτίου που ξανάρχισαν οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον παλαιστινιακό θύλακα, οι 38 από τους οποίους, όπως διευκρίνισε, το τελευταίο 24ωρο.

Το υπουργείο πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του ότι οι βομβαρδισμοί και η χερσαία επίθεση του Ισραήλ από τις 18 Μαρτίου έχει επίσης προκαλέσει τον τραυματισμό 1.787 ανθρώπων, ενώ ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, μετά την πρωτοφανή επίθεση μαχητών της στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ, ανέρχεται πλέον σε 50.183 στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

