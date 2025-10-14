Οι ένοπλοι της Χαμάς σφίγγουν τον κλοιό στη Γάζα από την Τρίτη, αφού πραγματοποίησαν δημόσιες εκτελέσεις, αψηφώντας το Ισραήλ που δηλώνει ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να τελειώσει βάσει του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέχρι να αφοπλιστούν.

Σε μια ηχηρή δήλωση για την επιστροφή της, οι μαχητές της οργάνωσης εκτέλεσαν δημόσια άνδρες που κατηγόρησαν για συνεργασία με τις ισραηλινές δυνάμεις. Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε αργά τη Δευτέρα, μαχητές της Χαμάς έσυραν επτά άνδρες μπροστά σε ένα πλήθος στην πόλη της Γάζας, τους ανάγκασαν να γονατίσουν και τους πυροβόλησαν εν ψυχρώ. Μια πηγή της Χαμάς επιβεβαίωσε στο Reuters την αυθεντικότητα του βίντεο.

Οι κάτοικοι της Γάζας ανέφεραν ότι οι μαχητές έκαναν όλο και πιο αισθητή την παρουσία τους την Τρίτη, αναπτυσσόμενοι κατά μήκος των διαδρομών που απαιτούνται για την παράδοση βοήθειας. Παλαιστινιακές πηγές ασφαλείας αναφέρουν ότι δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες ημέρες σε συγκρούσεις μεταξύ των ενόπλων της Χαμάς και αντιπάλων τους.

Παρόλο που τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν αποσυρθεί από αστικές περιοχές στη Γάζα βάσει της εκεχειρίας που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, πυρά μη επανδρωμένων αεροσκαφών σκότωσαν πέντε ανθρώπους καθώς πήγαιναν να ελέγξουν σπίτια σε ένα προάστιο ανατολικά της πόλης της Γάζας και μια αεροπορική επιδρομή σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε ένα άλλο κοντά στην Χαν Γιουνίς, ανέφεραν οι υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχειρία. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πυροβόλησε άτομα που πέρασαν τις γραμμές εκεχειρίας και πλησίασαν τις δυνάμεις του αγνοώντας τις προειδοποιήσεις.

Τα εμπόδια παραμένουν παρά την «ιστορική αυγή» του Τραμπ

Η επανάκτηση της εξουσίας από τη Χαμάς στη Γάζα και οι συνεχιζόμενες εκρήξεις βίας υπογραμμίζουν τα τρομακτικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι προσπάθειες για την προώθηση του σχεδίου εκεχειρίας του Τραμπ προς μια μακροπρόθεσμη επίλυση της σύγκρουσης.

Ενώ ο Τραμπ κήρυξε την «ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής» στο κοινοβούλιο του Ισραήλ τη Δευτέρα, ορισμένα από τα πιο δύσκολα στοιχεία του σχεδίου του δεν έχουν ακόμη αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης για την επίλυση ζητημάτων που κατέστρεψαν προηγούμενες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν οχυρωμένες σε μεγάλο μέρος της Γάζας μετά τη μερική αποχώρησή τους μέσα στη μικροσκοπική, πυκνοκατοικημένη περιοχή. Οι υπεσχημένες αυξήσεις στις παραδόσεις βοήθειας δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί για έναν πληθυσμό 2,2 εκατομμυρίων ανθρώπων, πολλοί από τους οποίους αντιμετωπίζουν λιμό.

Μια σύνοδος κορυφής που συνδιοργάνωσε ο Τραμπ στην Αίγυπτο τη Δευτέρα ολοκληρώθηκε χωρίς δημόσια ανακοίνωση σημαντικής προόδου προς την εγκαθίδρυση μιας διεθνούς στρατιωτικής δύναμης για τη Γάζα ή ενός νέου κυβερνητικού οργάνου. Οι σοροί τουλάχιστον 23 νεκρών ομήρων παραμένουν στη Γάζα.

Η Χαμάς παίρνει τον έλεγχο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριζε σταθερά ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να τελειώσει μέχρι η Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της και να σταματήσει να ελέγχει τη Γάζα, ένα αίτημα που οι μαχητές έχουν απορρίψει, τορπιλίζοντας όλες τις προηγούμενες ειρηνευτικές προσπάθειες.

Όταν οι μαχητές της Χαμάς εμφανίστηκαν στους δρόμους κατά τη διάρκεια της τελευταίας εκεχειρίας τον Ιανουάριο-Μάρτιο, το Ισραήλ εγκατέλειψε την εκεχειρία και ακύρωσε τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Αλλά ο Τραμπ, έχοντας ανακοινώσει ότι ο πόλεμος έχει πλέον τελειώσει, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Χαμάς είχε ακόμα ένα προσωρινό πράσινο φως για να διατηρήσει την τάξη.

«Θέλουν να σταματήσουν τα προβλήματα και το έχουν δηλώσει ανοιχτά και τους δώσαμε την έγκρισή μας για ένα χρονικό διάστημα», είπε.

Πηγές της Χαμάς δήλωσαν στο Reuters την Τρίτη ότι η ομάδα δεν θα ανεχθεί άλλες παραβιάσεις της τάξης στη Γάζα και θα στοχεύσει δωσίλογους, ένοπλους λεηλάτες και εμπόρους ναρκωτικών.

Η οργάνωση, αν και αποδυναμώθηκε σημαντικά μετά από δύο χρόνια σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών και χερσαίων εισβολών, σταδιακά παγιώνεται και πάλι στη Γάζα επιστρέφοντας στους δρόμους από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία.

Η Χαμάς, η οποία κυβερνά τη Γάζα από το 2007, ανέπτυξε επίσης εκατοντάδες εργάτες για να ξεκινήσει τον καθαρισμό των ερειπίων από βασικές οδούς που απαιτούνται για την πρόσβαση σε κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές ή καταστράφηκαν και για την επισκευή σπασμένων αγωγών ύδρευσης.

Η εκκαθάριση των δρόμων και η παροχή ασφάλειας θα χρειαστούν επίσης για την αυξημένη παροχή βοήθειας. Η Χαμάς αναφέρει ότι εκατοντάδες αστυνομικοί σκοτώθηκαν από το Ισραήλ ενώ προστάτευαν τις διαύλους βοήθειας κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το Ισραήλ δήλωσε ότι στόχευε μαχητές της Χαμάς.

Σοβαρά προβλήματα και εκκρεμότητα στους ομήρους

Η εκεχειρία σταμάτησε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στη Γάζα που πυροδοτήθηκε από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, στην οποία ένοπλοι υπό την ηγεσία της Χαμάς σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους και συνέλαβαν 251 ομήρους σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

Η εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα σκότωσε σχεδόν 68.000 ανθρώπους σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, με χιλιάδες ακόμη να φαίνεται πως είναι νεκροί κάτω από τα ερείπια. Η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας δήλωσε ότι 250 σοροί έχουν ανακτηθεί από την έναρξη της εκεχειρίας.

Εκτάσεις της Γάζας έχουν μεταβληθεί σε ερείπια και η Κλίμακα Επισιτιστικής Ασφάλειας προειδοποίησε τον Αύγουστο ότι στην περιοχή ενέσκυψε λιμός.

Η εκπρόσωπος της UNICEF, Τες Ίνγκραμ, δήλωσε ότι παρότι στη Γάζα φτάνει βοήθεια με σκηνές, μουσαμάδες, χειμωνιάτικα ρούχα, κιτ προσωπικής υγιεινής και άλλα σημαντικά είδη, ελπίζει σε σημαντική αύξηση αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Στο Ισραήλ, μετά τους πανηγυρισμούς της Δευτέρας για την επιστροφή των τελευταίων 20 εν ζωή ομήρων, οι οικογένειες όσων κηρύχθηκαν νεκροί περίμεναν νέα από τις ισραηλινές αρχές για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε την Τρίτη ότι ταυτοποιήθηκαν οι σοροί τεσσάρων ομήρων που παραδόθηκαν από τη Χαμάς την προηγούμενη ημέρα. Ένας από αυτούς ήταν ένας Νεπαλέζος φοιτητής, ανέφερε ο στρατός. Αυτό αφήνει 23 ομήρους στη Γάζα που έχουν κηρυχθεί επίσημα νεκροί, συν έναν του οποίου η τύχη είναι απροσδιόριστη.

Ορισμένες οικογένειες φοβούνται ότι οι σοροί των αγαπημένων τους προσώπων θα χαθούν για πάντα στα ερείπια της Γάζας. Μια ειδική διεθνής ομάδα εργασίας έχει σκοπό να βοηθήσει στον εντοπισμό των σορών που η Χαμάς δεν μπορεί να βρει.

Πηγή: skai.gr

