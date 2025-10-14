Η Αίγυπτος ανακοίνωσε τη συγκρότηση 15μελούς παλαιστινιακής επιτροπής τεχνοκρατών για τη διοίκηση της μεταπολεμικής Γάζας, με την έγκριση του Ισραήλ και όλων των παλαιστινιακών παρατάξεων, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπάντρ Αμπντελατί, δήλωσε στο Associated Press ότι έχουν επιλεγεί 15 Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες για να αναλάβουν τη διοίκηση της μεταπολεμικής Γάζας. Όπως είπε, τα ονόματά τους έχουν ήδη εγκριθεί από το Ισραήλ, χωρίς ωστόσο να τα αποκαλύψει.

«Πρέπει να τους αναπτύξουμε ώστε να φροντίσουν για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων στη Γάζα, ενώ το συμβούλιο ειρήνης θα πρέπει να υποστηρίζει και να εποπτεύει τη ροή των χρημάτων που θα διατεθούν για την ανοικοδόμηση της περιοχής», δήλωσε, αναφερόμενος στο διοικητικό συμβούλιο που θα κυβερνά τη Γάζα υπό την προεδρία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμπντελατί πρόσθεσε ότι η 15μελής επιτροπή έχει ήδη εγκριθεί από όλες τις παλαιστινιακές παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς.

Όπως είπε, τα μέλη της Χαμάς έχουν αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ. «Δεν θα έχουν ρόλο στη μεταβατική περίοδο. Έχουν δεσμευτεί σε αυτό. Γι’ αυτό εργάζονται για τη συγκρότηση μιας παλαιστινιακής διοικητικής επιτροπής που θα αναλάβει να διαχειριστεί την καθημερινότητα των κατοίκων της Γάζας», ανέφερε.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ οφείλει να τηρήσει την αποχώρησή του από τη Γάζα, να επιτρέψει τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας και την εγκατάσταση της διοικητικής επιτροπής στο έδαφος, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των αμάχων, είπε ο Αιγύπτιος υπουργός, προσθέτοντας ότι και η Χαμάς πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε επίσης ότι θα φιλοξενήσει διάσκεψη για την ανοικοδόμηση και την ανάκαμψη της Γάζας, με τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γερμανίας.



Πηγή: skai.gr

