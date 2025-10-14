Αίσθηση έχει προκαλεί στη Βραζιλία η υπόθεση μιας 36χρονης καλλονής, φοιτήτριας νομικής και... κατά συρροή δολοφόνου, που σκότωνε τα θύματά της με δηλητήριο. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, η Άνα Πάουλα Βελόζο Φερνάντεζ φέρεται να δολοφόνησε 4 ανθρώπους σε διάστημα μόλις πέντε μηνών, στις πολιτείες του Σάο Πάολο και του Ρίο ντε Τζανέιρο.

A estudante de Direito Ana Paula Veloso Fernandes, 36, é apontada pela Polícia Civil como “serial killer” suspeita de envenenar quatro pessoas em SP e RJ. Presa desde julho, ela teria agido com a irmã gêmea e outra cúmplice. Motivos seriam financeiros e passionais.(Rede social) pic.twitter.com/hLeYixdRXQ October 13, 2025

Μάλιστα, για να είναι σίγουρη για το αποτέλεσμα, είχε δηλητηριάσει 10 σκύλους με την ουσία που στη συνέχεια χρησιμοποίησε στα θύματά της.

Η Φερνάντες φαίνεται ότι συνεργάστηκε με τη δίδυμη αδελφή της, Ρομπέρτα και μία ακόμη 42χρονη φίλη της, με οικονομικά και ερωτικά κίνητρα πίσω από τους φόνους.

Η 36χρονη συνελήφθη τον Σεπτέμβριο, ως ύποπτη για τη δηλητηρίαση τεσσάρων ατόμων μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου του 2025. Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεργαζόταν με τη Μισέλ Πάιβα ντα Σίλβα, η οποία συνελήφθη τον Οκτώβριο.

➡️ Ana Paula Veloso Fernandes foi presa em setembro, suspeita de envenenar quatro pessoas entre janeiro e abril de 2025. Segundo a Polícia Civil, ela contava com a parceria de Michele Paiva da Silva, que foi presa em outubro. As duas trocavam mensagens sobre como cometer os… pic.twitter.com/zhSdnG2MEs — Metrópoles (@Metropoles) October 13, 2025

Η έρευνα έδειξε ότι όλα τα θύματα δολοφονήθηκαν με τον ίδιο τύπο δηλητηρίου.

Τώρα, η αστυνομία διερευνά αν σχεδιάζονταν νέοι φόνοι και από πού προέρχονταν το δηλητήριο που χρησιμοποιούσε η 36χρονη.

Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα ρεπορτάζ, το πρώτο θύμα της ήταν ο Μαρσέλο Φονσέκο, τον οποίο δηλητηρίασε τον Ιανουάριο, αφού είχε μετακομίσει στο σπίτι του παριστάνοντας την ενοικιάστρια. Μέσα σε τέσσερις ημέρες, ο άνδρας πέθανε.

Τον Απρίλιο, η Φερνάντες δολοφόνησε τη Μαρία Απαρεσίντα Ροντρίγκεζ, μητέρα μιας φίλης της. Σύμφωνα με την κόρη του θύματος, η Φερνάντες ήταν το τελευταίο άτομο που εθεάθη με τη Μαρία πριν από τον θάνατό της. Μία ημέρα πριν, η άτυχη γυναίκα και η 36χρονη ήταν μαζί στο σπίτι της Φερνάντες, όπου το θύμα είχε πιει καφέ και είχε φάει κέικ. Η αδερφή της, Ρομπέρτα, ήταν επίσης εκεί.

Ana Paula Veloso Fernandes: O crime brutal que chocou a comunidade e deixou família inconsolável ➡️ Leia: https:// https://t.co/PvPzOnRvPa pic.twitter.com/rhyuW7dqq8 — Jornal Diário do Estado (@diariodoestado) October 13, 2025

Επίσης, η 36χρονη δηλητηρίασε τον πατέρα μιας συμφοιτήτριάς της, τον 65χρονο Νιλ Κορέια Ντα Σίλβα, για να του αποσπάσει 620 ευρώ.

Το τελευταίο θύμα της πριν συλληφθεί ήταν ο 21χρονος Τυνήσιος πρώην σύντροφός της, Χάιντερ Μχαζρές. Μετά τον χωρισμό τους τον Μάιο, η Φερνάντεζ φέρεται να τον δηλητηρίασε με μιλκσέικ.

Ψυχρή και χειριστική

Ο επικεφαλής της αστυνομίας τη χαρακτήρισε «ιδιαίτερα χειριστική και ψυχρή», υπογραμμίζοντας πως έδειχνε ικανοποίηση όχι μόνο για τη δολοφονία, αλλά και για την παρακολούθηση των συνεπειών των πράξεών της.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία πως θα επιχειρούσε να σκοτώσει ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.