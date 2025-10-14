Αποτροπιασμένος είναι ο Πάπας Λέων από το περιστατικό με τον άνδρα που ούρησε στον βωμό της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό την Παρασκευή.

Ο Αμερικανός ποντίφικας διέταξε να καθαριστεί άμεσα ο ιερός χώρος, μετά την αηδιαστική και ιερόσυλη πράξη του άνδρα.

Ο άνδρας, του οποίου η ταυτότητα και η εθνικότητα δεν έχουν αποκαλυφθεί, πιάστηκε να ουρεί στον Άγιο Βήμα, που βρίσκεται πάνω από τον τάφο του Αγίου Πέτρου – του πρώτου Πάπα και ενός από τους πιο σεβαστούς αγίους του Χριστιανισμού.

Πρόκειται για το σημείο όπου ο Πάπας συνήθως τελεί τη Θεία Λειτουργία.

Άμεσα ο δράστης συνελήφθη από χωροφύλακες, ενώ δεν σταμάτησε εκεί την προκλητικότητα. Κατέβασε το παντελόνι του και έδειξε τον πισινό του στο πλήθος των πιστών που επισκέπτονταν τη Βασιλική.

Το βίντεο με το περιστατικό έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με την πράξη του να καταδικάζεται έντονα από τους χριστιανούς.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο Πάπας φέρεται να έχει συγκλονιστεί από την πράξη βεβήλωσης και διέταξε να πραγματοποιηθεί «επειγόντως» τελετή εξαγνισμού, ενώ η Βασιλική, το κεντρικό κτίριο του Βατικανού έκλεισε προσωρινά για τον σκοπό αυτό τη Δευτέρα. Αναγνώστηκαν προσευχές και ψαλμοί ο βωμός ραντίστηκε με αγιασμό.





