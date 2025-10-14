Σε 5 χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε Αφγανός που απειλούσε να σκοτώσει τον Φάρατζ

Σε πέντε χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε έναν Αφγανός μετανάστης που απειλούσε πως θα σκοτώσει τον Νάιτζελ Φάρατζ, τον ηγέτη του λαϊκιστικού κόμματος Reform UK.

Ο Φαγιάζ Καν καταδικάστηκε την περασμένη εβδομάδα από ενόρκους στο Southwark Crown Court του Λονδίνου για μία κατηγορία απειλής θανάτου εναντίον του Φάρατζ, για βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok τον Οκτώβριο του 2024.

Στις 12 Οκτωβρίου, ο Φάρατζ ανήρτησε ένα βίντεο στο YouTube με τίτλο «Το ταξίδι ενός παράνομου μετανάστη», στο οποίο αναφερόταν στον Καν και σε άλλους «νέους άνδρες σε στρατεύσιμη ηλικία που έρχονται στη χώρα μας και για τους οποίους γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα», όπως ανέφερε.

Ο εισαγγελέας είπε στο δικαστήριο πως ο Αφγανός του απάντησε με βίντεο στο οποίο ανέφερε: «Δεν με ξέρεις. Ήρθα στην Αγγλία επειδή θέλω να παντρευτώ την αδελφή σου. Δεν με ξέρεις. Μην μιλάς άλλο για μένα. Διέγραψε το βίντεο. Έρχομαι στην Αγγλία. Θα κάνω ποπ, ποπ, ποπ», κάνοντας χειρονομία όπλου στο κεφάλι.

Ο Αφγανός μετανάστης, έδειχνε επίσης ένα τατουάζ με AK-47 (καλάσνικοφ) που έχει στο πρόσωπό του για να «τονίσει ότι δεν αστειευόταν», τόνισε ο εισαγγελέας.

Ο Φάρατζ στην κατάθεσή του είπε πως το βίντεο του Καν ήταν «αρκετά ανατριχιαστικό», προσθέτοντας: «Δεδομένης της εγγύτητάς του με τα όπλα και της αγάπης του για τα όπλα, ανησύχησα πραγματικά». «Λέει ότι θα έρθει στην Αγγλία και θα με πυροβολήσει», τόνισε.

Στους ενόρκους παρουσιάστηκαν και άλλα βίντεο που δημοσίευσε ο Καν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία φαινόταν να κάνει «ποπ, ποπ, ποπ» και χειρονομίες παρόμοιες με αυτές στο βίντεο του TikTok που αναφερόταν στον Φάρατζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.